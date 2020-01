Pol Badía da la sorpresa y olvida a Maestro Joao haciendo "edredoning" con otro concursante

Cuando creemos que no nos podemos llegar a sorprender más, pasa cualquier cosa en la casa de Guadalix de la Sierra que nos hace ver que todo puede ocurrir. Si en GH VIP 7, Pol Badía entró en el concurso con la finalidad de recuperar el amor del Maestro Joao, parece que ahora en El tiempo del descuento ha ido buscándolo. Nunca ha utilizado etiquetas para definir su orientación sexual, de hecho habla como persona libre y no quiere abanderarse de nada. Ahora, parece que Nuria Martínez le he ha despertado el deseo que había perdido durante estos meses.

Nuria Martínez entró en GH VIP 7 pero poco pudimos disfrutar de ella ya que fue una de las primeras expulsadas. Durante su instancia en la casa de Guadalix de la Sierra, la vimos tontear con Gianmarco, pero la cosa no fue a más. Como su paso fue efímero, tuvo más carrera en los platós del concurso que dentro de la casa y ahora, ha retomado su ilusión en El tiempo del descuento.

En uno de los vídeos que se emitió este domingo, vimos como Nuria le confesaba a Estela Grande las intenciones que Pol Badía tenía con ella. La mujer de Diego Matamoros se quedaba perpleja al enterarse de que el exnovio del Maestro Joao estaba detrás de la concursante. Acto seguido, también le explicaba que a ella no le gustaba y que no haría nada con él.

Pero como todo en esta vida, la magia de la casa de Guadalix de la Sierra ha pasado factura a Nuria. Tras una noche de fiesta, música y bailes, la concursante estuvo más cerca de Pol que nunca. Y desde ese momento, empezó a dudar de los sentimientos que tenía hacia él. Así mismo se lo explicaba al día siguiente a Estela, que parece que se ha convertido en su confidente en esta segunda oportunidad.

Tras esta conversación, la noche llegó a la casa de El tiempo del descuento. Pol y Nuria que duermen en dos camas juntas se dejaron ver haciéndose manitas debajo del edredón. Lo que se conoce coloquialmente como 'marcarse un edredoning'. De esta manera, se podía haber formado una carpeta en el concurso y es que Nuria fue expulsada anoche del reality junto con Hugo Castejón.