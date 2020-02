Paula Echevarría aterriza en Kenia lista para su aventura con Calleja: "Quieren que me confíe"

Paula Echevarría aterriza en Kenia lista para su aventura con Calleja: "Quieren que me confíe"

La asturiana Paula Echevarría se ha embarcado en una aventura de lo más especial con Jesús Calleja. La actriz se ha convertido en la protagonista del arranque de la octava temporada de Planeta Calleja, un programa que le llevará a conocer todos los secretos de Kenia. Echevarría está de actualidad además estos días por la noticia de que cierra su blog "Tras la pista de Paula", uno de los proyectos que más han marcado su carrera profesional. La noticia se conocía solo unos días después de la vuelta de la actriz y su pareja , Miguel Torres, a Madrid tras su escapada en Oporto con Iker Casillas y Sara Carbonero.



Recién aterrizada en el país africano, Paula ha querido mostrar cómo han sido sus primeras horas en Kenia. Visiblemente sorprendida, la ex de David Bustamante bromeaba con Jesús Calleja sobre su aventura pues decía que habían ido a cenar a un restaurante maravilloso para que no le entrase miedo con lo que le esperaba. "Primera noche en Kenia... tranquilita... salida a cenar... comer rico... creo que quieren que me confíe... Hoy empieza la marcha", escribía la asturiana en Instagram.





Esta misma mañana, la actriz ha subido otra imagen, esta vez sentada junto a un guepardo y a Jesús Calleja . "Sentados a un metro de un guepardo... charlando... como si nada... (vale, como si nada estaba @jesuscallejatv, yo un poco más cagada ", ha escrito en la descripción que acompaña a la bonita instantánea.Una viaje de ensueño para Paula Echevarría en el que seguro, pues el aventurero Jesús Callejaque todos los invitados a su programa tienen.