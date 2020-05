Los hachazos de Marta López a Merlos tras la ruptura sobre el sexo y el maquillaje: "Era así"

Marta López es, sin duda, el personaje de la semana en televisión. Justo en el momento en el que parecía que los programas de corazón no tenían demasiados temas de los que hablar más allá de comentar lo que estaba pasando en la isla de Supervivientes (algo que este año además no le estaba funcionando tan bien a la principal cadena de Mediaset), estalló el escándalo sobre la relación sentimental que esta exparticipante de Gran Hermano mantenía con Alfonso Merlos.

El colaborador fue pillado "in fraganti" poniéndole los cuernos a la colaboradora de televisión mientras hacía un directo colaborando con el programa que su amigo Javier Negre emite por internet. Desde que tuviera lugar la emisión de ese programa en Telecinco (cadena en la que trabajan todos los implicados en este tema) no se habla de otra cosa. Y no es para menos. La cadena ha logrado que el Merlos Place tenga enganchada a media España. Hasta algunos políticos se han referido a un caso que, tal y como enfatizaba el propio Jorge Javier Vázquez hoy en Sálvame, ha adquirido dimensión internacional.

Pero ¿qué ha dicho Marta López? Pues realmente ha sido muy educada en sus palabras sobre Merlos tanto en Viva la Vida (el primer programa en el que se sentó) como en el Sábado Deluxe y otros formatos como Ya Es Mediodía en donde también colaboró. Pero también se le ha escapado alguna "perla" que se ha podido seguir al otro lado de la pantalla.

Una de ellas cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por el sexo. "Por aquel entonces me dijiste que bah, y me dejaste intrigado", preguntaba el periodista. "Pues eso, no era mucho", confesaba ella. Hubo quién incluso aseguró que Marta López solo era una tapadera para que Merlos mantuviera otras relaciones.

El segundo "hachazo" vino hoy en el programa de Sálvame en donde López confesó que Merlos se maquillaba. "Y muchas veces no se quitaba el maquillaje para ir a dormir y se dormía con él. Era así", aseguraba la colaboradora ante la estupefacción de un Jorge Javier Vázquez cada vez más entusiasmado con una historia que tiene completamente enganchada a su audiencia y que hace que cada tarde su programa sea un poco más líder que la anterior. Habrá que ver cuanto dura el efecto y si se siguen teniendo hilos de los que tirar. Historias que puedan interesar a la audiencia fiel de la cadena.