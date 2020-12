Mucho se habló en su momento de la salida fulminante de las Campos de Sálvame. Precisamente nadie las echó, fue una decisión personal de las dos hermanas que les pasaba factura que día sí y día también se hablase de ellas o de su familia. Jorge Javier Vázquez, que ha tenido muchas discusiones con ellas desde que no están en el programa, ha hablado en el Sábado Deluxe sobre esto y ¡atención! porque nos ha sorprendido mucho la reflexión que ha compartido con los espectadores.

A la pregunta de: "¿El programa Sálvame ha salido beneficiado desde que no están aquí las campos?" formulada por Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez ha respondido que 'Sí' y el polígrafo ha determinado que decía la verdad. Enseguida, el presentador ha confesado por qué piensa de esa manera y ha explicado la reflexión a la que he llegado:

"Con las Campos pasa una cosa muy graciosa, no es necesario que estén en un programa para que funcione bien, cuando están fuera se habla con más libertad y hay veces que cuando estás aquí, a veces tiene más miramientos, aunque ellas piensen que no. Son personajes que funcionan muy bien para hablar de ellas" ha declarado Jorge y es que está claro que lo único que quiere decir es que se puede hablar con total libertad de un tema de las Campos (que tienen mucho interés público) no estando ellas, que cuando estaban. Y no precisamente porque ellas lo prohibieran, sino porque al ser compañeras se tiene más cuidado (una opción personal) que al no tenerlas al lado.