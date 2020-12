La Ruleta de la Suerte lleva más de una década en Antena 3 entreteniendo a los espectadores antes de la hora de la comida. Son muchos los concursantes que han acudido al programa presentado por Jorge Fernández para tratar de resolver todos los paneles, acumular la mayor cantidad de premios posibles y triunfar con el gran panel final.

Sin embargo, muchas veces los nervios y la insistencia del presentador hacia los concursantes han conseguido que la alegría se convierta en drama con tan solo unos segundos de diferencia. Y si no que se lo digan a Gabi, el concursante que por un error involuntario no pudo resolver un panel que tenía claro.

María utilizó el comodín para intentar resolver el panel después de haber caído en el pierde turno. Lo que no se esperaba era que su respuesta no sería la correcta. La pista para resolver el panel era "Vaya marrón". María lo intentó diciendo " Como cocinas muy bien, das tu la cena de Nochevieja", pero esa definición no era correcta. El turno le llegó a Gab pero, los nervios le jugaron una mala pasada en el último momento. El pidió la letra "h", que sí estaba en el panel y entonces probó a resolver. "Como cocinas muy bien... joder... haz tu la cena...". Y entonces sonó la advertencia de error. "Es que has dicho joder y joder no lo pone en el panel. Si te hubieras parado y no hubieses dicho joder, pero como has dicho joder te han pegado el hachazo", le explicaba Jorge Fernández a Gabi.

El turno fue entonces para Andrés, que si dio en el clavo con la definición correcta " Como cocinas muy bien, haz tu la cena de Nochevieja".