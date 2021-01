El programa Sálvame ha sorprendido esta tarde con una noticia completamente inesperada: Belén Esteban, una de sus principales colaboradoras y uno de los rostros más populares del panorama del corazón en España ha tenido que acudir al hospital. "Escuché crack", confesaba a sus compañeros a través de una intervención que ha hecho en directo por videollamada.

Belén Esteban ha tenido que coger la baja por un percance doméstico. Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ sufrió el pasado sábado una caída por las escaleras de su casa, resbaló por culpa de las zapatillas de estar por casa que llevaban y aunque cayó “de culo” y no se golpeó en la rodilla, ha sufrido una lesión en esta articulación.

Como muchos madrileños que se encontraban aislados en sus casas o barrios por la gran cantidad de nieve que ha dejado la borrasca Filomena en la ciudad, la colaboradora de Sálvame no pudo ir a urgencias ya que estaba aislada por la nieve y hasta el lunes no pudo acudir a un centro hospitalario. Allí le confirmaron que, aunque no había fractura, sí tiene un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y el menisco. Así que ahora le toca estar unos días de baja en casa.

.@BelenEstebanM ha sufrido un accidente doméstico: se ha caído por las escaleras https://t.co/KG9wPcLpGD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 12 de enero de 2021

Eso sí, durante la conexión telefónica no ha faltado esa tensión tan característica de este espacio televisivo de las tardes, avivada especialmente por el presentador del mismo, Jorge Javier Vázquez, quien echaba en falta un gesto de cariño de Anabel Pantoja a Belén. Finalmente, ha sido la propia Esteban quien ha confirmado que la relación de amistad entre las dos colaboradoras sufre un "altibajo" debido a un proyecto profesional de la ex de Jesulín.