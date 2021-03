Telecinco emitió anoche dos nuevos episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en los que la hija de Rocío Jurado habló de sus embarazos y de su relación con su expareja, Antonio David Flores. Contó además, con todo lujo de detalles, el duro golpe que recibió mientras esperaba a su segundo hijo, cuando el exguardia civil le fue supuestamente infiel con una mujer durante sus vacaciones en Chipiona.

Rociíto vio con sus propios ojos la infidelidad del que por aquel entonces era su pareja. "Lo encontré comiéndose la boca con la tía detrás la barra", recordó en el documental, donde explicó que en ese instante comenzó a sufrir un ataque de pánico: "Él me vio. Salí corriendo del bar, empecé a llorar y me empezó a doler mucho la barriga. Empecé a tener pinchazos, como si fueran contracciones".

Según su relato, Rocío fue la última en enterarse de las deslealtades de su marido: "Lo sabía todo el pueblo. Lo sabía todo el mundo menos yo, hasta que lo vi". "Lo sabía gente de prensa que estaba allí todo el verano", comentó en el documental, apuntando directamente a un rostro muy conocido de Telecinco.

"Hay gente de prensa que se ha llenado la boca al decir cosas que saben que son perfectamente mentira. Lo sabía María Patiño. Ella lo ha dicho en alguna ocasión, no ha contado todo, pero sabía lo que estaba pasando. Sabe cómo fue ese verano", aseguró. Como era de esperar, la respuesta de María Patiño no tardó en llegar.

La respuesta de Patiño

En su cuenta de Twitter, la presentadora de 'Socialité' escribió que "Rocío vive y recrea una verdad pero no cómo fue". Respecto al episodio de la infidelidad, la periodista es clara: "Lo viví pero no fue así. No le quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda como ocurrió todo".

Durante la emisión del documental, el nombre de María Patiño se coló en la lista de trending topics y no precisamente por un buen motivo. Tras la publicación de estos mensajes comenzaron a lloverle críticas, pero decidió mantener su postura: "Falso, lo que cuenta". "Mi verdad real no coincide con su vivencia", añadió.