La emisión del documental de Rocío Carrasco no ha dejado indiferente a Karmele Marchante. La periodista, gran defensora del feminismo, ha mostrado en sus redes sociales la profunda indignación que le está produciendo la forma de tratar el caso de Rocío Carrasco en 'Sálvame', el magacín de tarde de Telecinco del que ella formó parte durante muchos años, y del que salió escaldada.

"Cuando un maltratador sentenciado por la justicia defiende en un plató a otro presunto maltratador, se banaliza el maltrato. No puede haber maltratadores juzgando el relato de la víctima. En ese programa la basura es todo por la audiencia, ¡todo vale!", escribía la catalana, que en las últimas semanas no se ha cortado a la hora de calificar en duros términos al espacio y a los que fueron sus compañeros.

Aunque no le nombra de manera directa, Karmele Marchante se refiere a Kiko Matamoros, colaborador habitual de 'Sálvame', que desde que comenzara a emitirse 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', estaba desaparecido. Dos semanas después, ha vuelto al magacín (con Paz Padilla como presentadora) y ha dado su opinión, más favorable a Antonio David Flores que a Rocío Carrasco, como era de esperar, ya que ambos mantienen una amistad desde hace años.

Antonio David Flores habla tras la polémica

Antonio David Flores ha vuelto a romper su silecio - por tercera vez esta semana - y ha atendido a los medios de comunicación tras el estreno de su mujer, Olga Moreno, en 'Supervivientes'.

Orgulloso de su compañera de vida desde hace dos décadas, y contento tras los primeros pasos de la sevillana en el reality, el excolaborador ha pedido públicamente que no se vincule su concurso al complicado momento que él está viviendo tras el desgarrador testimonio de la madre de sus hijos, Rocío Carrasco, en la serie documental en la que cuenta la verdad de su relación, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Así, muy entero, Antonio David ha señalado que "la he visto muy bien y espero que tenga un buen concurso" y ha expresado un deseo complicado de cumplir: "Me gustaría que se la tratara como concursante y no se la vinculara conmigo". Convencido de que "hablar sería perjudicial para ella", el malagueño ha tomado la decisión de no hablar del paso de su mujer por 'Supervivientes'. "Prefiero no hablar, que la gente la conozca como concursante y la valore tal cual es", ha asegurado.