La audiencia está de uñas contra Sálvame. Los seguidores del programa han estallado en las redes sociales una vez más. ¿El motivo? Las imágenes de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Y es que tras su mayoría de edad, la medio hermana de Andrea Janeiro, ha salido a la primera plana televisiva. Estos hechos han sido duramente criticados por parte de los telespectadores del programa, que incluso piden llevar a juicio al Sálvame. "Soy yo los padres de Julia Janeiro y no hay Juzgado en España para tanta demanda. Eso en mi pueblo es acoso y derribo sin escrúpulos ni piedad", cargaba con dureza una seguidora.

No fue la única. Y es que las críticas a las imágenes publicadas por Sálvame han enfadado a muchos. "Qué asco de gente y falsos. No sé cómo la gente no pide quitar esa mierda de Sálvame. Al menos prohibir ciertas cosas", le daba la razón otro usuario.

Con 18 años recién cumplidos, Julia Janeiro es toda una "influencer". En Instagram suma más de 170.000 seguidores. Cuenta con 45 publicaciones hechas. La mayoría de ellas son de ella misma posando. También de algunos paisajes y de artículos de moda (parece que tiene predilección por los sneakers) y coches caros.

Por esa popularidad y, por supuesto, también por la de su padre, se ha convertido en todo un caramelo para la prensa rosa. Pese a ello, son muchos los que en critican el espacio que se le está dando en programas y páginas del corazón. Parte de la audiencia entiende que Julia Janeiro es aún muy joven para tanta exposición mediática.

Su padre, Jesulín de Ubrique, fue un destacado torero. Si bien, su fama llegó más allá del ruedo. Protagonizó numerosas portadas en la prensa rosa. Especialmente con su primera mujer, la televisiva Belén Esteban. Tras su divorcio y posterior relación con María José Campanario, de la que es hija Julia, su aparición en medios se fue diluyendo progresivamente.

Además, Jesulín también llegó a hacer sus pinitos como cantante. "Toda" fue su mayor "hit". Aún es recordada por un sencillo y, a la vez pegadizo, estribillo: "Toda, toda, toda, te necesito toda".

Su fama también le sirvió para protagonizar anuncios de televisión. Especialmente recordado fue el de una famosa marca de cacao soluble. Esa campaña seguramente hoy sería censurada por machista.