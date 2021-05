Netflix se ha convertido (junto con otros servicios de televisión a la carta) en un clásico en nuestras televisiones. De hecho hace tiempo que muchos sólo encienden la “caja tonta” para conectar el vídeo bajo demanda. Por eso (y porque lo estás pagando todos los meses o, al menos, has encontrado a alguien que lo haga), es importante sacarle todo el partido posible a tu tele. Aquí te damos unos consejos para que lo consigas.

Cómo eliminar una serie

A todos nos ha pasado. Empiezas esa serie que le ha gustado a todo el mundo con mucha ilusión. El primer capítulo no lo entiendes. El segundo no te gusta. El tercero no entiendes qué le ve la gente a la dichosa serie. Y al cuarto decides dejarlo. Pero sigue apareciendo esa odiosa serie en el capítulo “seguir viendo”. Y no sabes cómo quitarla. Pues es sencillo. Desde un navegador (sea cual sea) abre tu cuenta de Netflix, vete a “cuenta” y abajo del todo a “actividad de visionado”. Ahí verás lo que has estado viendo en los últimos meses. Dale a la señal de “prohibido” que aparece al lado de cada serie y quítala de tu lista (puedes quitar sólo el capítulo o toda la serie). Así tampoco te saldrá cuando se estrene una nueva temporada.

La ayuda, a través de chat

Si tienes cualquier problema con Netflix puedes contactar con sus comerciales a través del chat de ayuda en la web. Es muy útil y funciona rápido y seguro. Más cómodo incluso que hablar por teléfono.

Ver una película a la vez que otra persona

Seguro que alguna vez te has planteado que te gustaría ver una película o una serie con tu pareja pero él o ella están a cientos de kilómetros (o a decenas pero no podéis ver la tele juntos). Pues internet tiene la solución. Hay una extensión de Google Chrome que te permite ver en el ordenador una película de Netflix a la vez que otra persona. Así ya la puedes comentar por Whatsapp sin la necesidad de poneros de acuerdo para darle al play.

Descubrir quién te roba Netflix

¿No estás seguro de quién tiene tu clave de Netflix?, ¿crees que alguien te roba el servicio? Saberlo es muy sencillo. En tu cuenta accede a “actividad de visionado” de los diferentes perfiles y verás lo que ve cada uno con su cuenta. Así comprobarás si alguien te está robando la conexión.

Estar al tanto de todas las novedades

Netflix incorpora cada mes novedades pero no siempre estás atento del todo por lo que te recomendamos una cuenta de Twitter llamada El Gallo de Netflix. Si quieres buscar algo de forma rápida tienes un buscador llamado Allficks en donde tienes todos los estrenos en tiempo real y tienes la opción incluso de ordenarlos por valoraciones.

También se quitan series

Pero no sólo se añaden series. También hay algunas que desaparecen, por eso es conveniente cuando estés viendo alguna serie que te fijes en el encabezado a ver si pone el día que se elimina de la plataforma. No te vayas a quedar a medias.

Categorías ocultas

¿Sabes que en Netflix las películas y series se ordenan en miles de categorías distintas? Pues es fácil de saber cómo encontrarlas. Hay páginas de internet como esta en la que puedes ver las cientos de categorías que agrupan los diferentes títulos. No siempre te lo muestran todo y a veces puede que te muestren lo que menos te interesa.