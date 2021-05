En un gran momento a todos los niveles e intentando evitar la polémica que le persigue habitualmente, Kiko Matamoros prefiere ignorar las palabras conciliadoras de Makoke felicitando a Laura Matamoros por su segundo embarazo y su reconciliación con Benji Aparicio; y, si en otros tiempos - no demasiado lejanos - el colaborador de 'Sálvame' hubiese atacado a su exmujer por hablar de su familia, ahora simplemente tira de ironía para confesar que le parece "precioso" la felicitación de la malagueña a su hija.

Más enamorado de Marta López que nunca, y después de anunciar que concursará en 'Supervivientes' el año que viene, Kiko ha disfrutado de una velada romántica con su novia - con quien está dispuesto a tener otro hijo a sus 63 años - y, más parco en palabras que de costumbre, ha asegurado que el embarazo de Laura "ya no es noticia", y que "no" tiene "opinión" sobre la felicitación de Makoke a su hija por su futura maternidad. "Precioso", ha afirmado irónico el colaborador, dejando entrever que no se cree los buenos deseos de su exmujer hacia Laura.

Muy discreto, Kiko tampoco ha valorado las preciosas palabras de Diego desvelando que Carla Barber es la única mujer que ocupa su corazón y, esquivo, confiesa que "no tengo ni idea" de si hay posibilidades de reconciliación entre su hijo y la cirujana.

Marta López, por su parte, ha negado la información que pocas horas antes daba el propio Kiko en 'Sálvame', al confirmar que su novia había estado en fiestas privadas con Íñigo Onieva y, asombrada, ha asegurado que no sabe si el ingeniero le ha sido infiel recientemente a Tamara Falcó.