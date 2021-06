Llevamos muchas semanas preocupados por el estado de salud de José Ortega Cano porque desde que empezó a emitirse el documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' sabemos que no estaba en su mejor momento porque por recomendación médica no vio ningún episodio.

Tras emitir unas imágenes que ha emitido el programa, Ana María Aldón ha confesado que su marido tendrá que ser intervenido en los próximos días: "Hace unos días le realizaron un tac colonario y no es muy favorable, nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar, se opera la semana que viene".

Tras esta confesión que nadie esperaba, Ana María Aldón ha desvelado que su estado anímico no es muy bueno porque: "Estoy preocupada. Le van a hacer un cataterismo, pero no sé que ha pasado... cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación".

Unas declaraciones que confirman lo que hace semanas se empezó a rumorear, que el estado de salud del torero no está en su mejor momento. Después de haberse hecho muchas pruebas han encontrado 'algo' que no ha querido detallar su mujer en el plató de 'Viva la vida'.