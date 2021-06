Kiko Matamoros se ha sometido a un nuevo retoque estético para lucir cuerpazo durante los meses de verano. El colaborador de 'Sálvame' ha pasado esta semana por quirófano para realizarse una marcación abdominal, tal y cómo él mismo avanzó a principios de junio en el plató de 'Viva la vida'.

Con la ayuda de un doctor, el programa de Emma García analizó la larga lista de operaciones estéticas a las que se ha sometido el empresario, que aprovechó para anunciar cuál iba a ser la próxima: "El día 22 me opero". "Me voy a hacer la marcación abdominal. Es una liposucción, te extraen la grasa y te ponen una especie de tubos externos que hay que ir renovando", explicó en el espacio de Telecinco.

Este martes, Matamoros acudió a una conocida clínica de Madrid para conseguir los abdominales que estaba buscando. Su novia, Marta López Álamo, que le estuvo acompañando durante la intervención y el postoperatorio, aseguraba este miércoles en sus redes sociales que la intervención había salido "genial".

Tras regresar a casa, Matamoros publicó una imagen tras su recuperación. "Todo bien, amig@s. Mi recuperación está en las mejores manos @martalopezalamo ❤️ y @clinicabruselas 👌 . Gracias por tanta atención y cariño a tod@s". No obstante, su intervención arfece que no ha gustado a sus fans, que han dejado todo tipo de comentarios en el post de Matamoros: "No parece humano..... puff que pena esa lucha por la juventud cuando podría ser un señor con una edad aún joven y de muy buen ver sin tener que recurrir a esto que ya no tiene ni el color de la piel de un humano y su expresión es la misma de esos nuevos robots humanoides... sin alma". " Alguíen debería decirte que pares ya, no puedes evitar el paso del tiempo2.

Dos días después de la operación, Kiko Matamoros reapareció en 'Sálvame' a través de una videollamada para dedicarle unas palabras a Mila Ximénez. Emocionado y con la voz entrecortada, ha lamentado la muerte de su amiga y compañera: "Intento contenerme y acordarme de todo lo positivo que tenía. Nos queríamos mucho aunque a veces estuviéramos a palos. Le agradezco el trato que tuvo siempre con mis hijos".