En un complicado momento tras su separación de Omar Sánchez y el ingreso hospitalario de su padre, Anabel Pantoja ha admitido que no tiene la cabeza al 100% y que esto le ha pasado factura también a nivel profesional. Convertida en una de las influencers más populares del momento, se rumorea que su fulgurante ascenso no habría sentado bien a alguna de las 'celebs' patrias que más seguidores acumulan en redes sociales.

"Yo creo que profesionalmente levantas muchas envidias y que se van a aprovechar ahora para intentar rebajar tu estatus en ese mundo", advertía Jorge Javier Vázquez a Anabel, insinuando que la sobrina de Isabel Pantoja podría haber sufrido una traición por parte de alguna influencer.

Algo que, muy seria, la colaboradora negaba, dejando claro que sus amigas íntimas son las de toda la vida y no las instagrammers - como Madame de Rosa, Dulceida o Marta Riumbau - con las que se la ha visto en los últimos tiempos.

Ahora, Anna Ferrer, hija de Paz Padilla y una de las influencers más seguidas del momento, sale en defensa de Anabel y, aunque no está al tanto de las informaciones que apuntan a que despierta recelos en la profesión, desmiente que no haya sido bien recibida en el mundo influencer: "No, para nada, hace mucho que no la veo pero siempre que coincidimos, súper bien". "La conozco desde hace años, conmigo siempre ha sido un amor y ojalá le vaya bien en todo lo que haga", asegura.

Encantadísima con la rinoplastia a la que se ha sometido recientemente, aunque "todavía queda para ver el resultado final", Anna confiesa que no ha notado mucho cambio en su rostro y su expresión, que es algo que todo el mundo teme cuando se opera la nariz y señala que "lo importante es que no me veo rara y me reconozco. Ha sido muy sutil, se nota sobre todo de frente y me veo mejor".

Feliz con Iván Martín, con el que convive desde hace unos meses en el centro de la capital, Anna y su madre, Paz Padilla, ya están inmersas en la nueva colección de su propia marca, 'No ni na', que sacarán de cara al verano - "que es nuestro punto fuerte", señala - y de la que adelanta, será "súper bonita y especial". "Estamos todos los días a tope para que la marca salga adelante, espero y deseo que quede 'No Ni Na' para rato", añade ilusionada.

¿Cómo se encuentra su madre, que en los últimos tiempos ha encadenado una polémica con otra y a la que hace semanas que no vemos en el plató de 'Sálvame'?: "ella está bien y muy tranquila, aunque al final inevitablemente son cosas que van a involucrarla" confiesa.