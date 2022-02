"Exijo de Anabel Pantoja respeto como amiga de su ex marido, el mismo que yo le tengo como exmujer" comenzaba diciendo Alexia Rivas desde 'Ya es mediodía' tras las afirmaciones que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros hicieron este martes sobre ella en 'Sálvame Diario'.

La colaboradora le confesaba a Sonsoles Ónega que estaba muy 'calentita' tras las insinuaciones que se vertieron este martes en los platós de televisión. Tanto es así que lo primero que ha querido dejar claro es que no es una colaboradora de segundas, no necesita hablar de este tema para ir a televisión ya que ella es una profesional del medio y tiene su sitio en el programa mucho antes de esta polémica.

Además, la periodista ha asegurado que su amistad con Omar Sánchez es verdadera, tanto que aunque sabía la separación desde hace meses nunca lo contó en ningún medio de comunicación, ni se lo desveló a ningún amigo suyo para que no se filtrase la noticia. Ha pedido respeto y ha desmentido que este tema para ella sea un juego.

Alexia también ha querido mostrar su opinión y le parece mal que, al igual que Anabel niega que haya terceras personas por su parte, deje que sus compañeros insinúen que por parte de Omar Sánchez podría haber algo con ella, cuando sabe perfectamente que eso no es así.

La periodista ha contestado también a Kiko Matamoros, que ayer anunciaba que Alexia estaba viajando tanto a Canarias porque había iniciado una relación con un amigo de Omar, asegurándole que lo que haga con su vida es asunto suyo y de nadie más, pero aún así, no ha iniciado una relación sentimental 'ni con ningún amigo de Omar, ni con Omar'.

En el ojo del huracán mediático tras su separación de Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda, Anabel Pantoja continúa con su vida horas después de enfrentarse a su tarde más complicada en televisión y explicar los motivos que la han llevado a romper con el surfero canario.

Visiblemente más tranquila, pero con la tristeza escrita en el rostro, la sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado la mañana de este martes para acudir a la peluquería y ponerse a punto de cara a una nueva tarde en 'Sálvame' que se prevé de todo menos fácil después de que Omar haya roto su silencio en redes sociales compartiendo una canción de Manuel Carrasco que describe a la perfección su abatimiento tras su ruptura con Anabel.

Con chándal y gafas de sol negras para ocultar lo hinchados que tiene los ojos de tanto llorar - algo que la influencer ha confesado en sus redes sociales, abrumada por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de sus seguidores tras su sorprendente separación - Anabel ha asegurado que se encuentra "bien" y ha querido mandar un mensaje tanto a los que comparten su decisión de romper con Omar 4 meses después de su boda, como a los que la han criticado: "Los que no me hayan entendido también les entiendo a ellos y que muchísimas gracias por todos los mensajes".

Anabel Pantoja se ha hartado de los haters en las redes sociales tras su separación y desde el plató de Sálvame ha lanzado un contundente y enfadado mensaje mirando directamente a cámara. "A todos y a todas los que le estáis poniendo la cabeza así a Omar, sacadlo, Sacada todo lo que tengáis que sacar, porqué tengo la conciencia tranquila", ha señalado. “Mi separación es mía y si me he desenamorado no soy la primera, ni la última persona en España”