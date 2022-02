Adara Molinero es una de las concursantes de reality e influencer más seguidas de nuestro país. La ganadora de GH VIP 7 también encontró su hueco en Secret Story donde se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la edición.

Se trataba de una de las nominaciones más complicadas de toda la edición de 'Secret Story' porque las dos fueron dos concursantes que han dado lo mejor y lo peor de sí. Cristina Porta o Adara Molinero, las dos se batían en duelo para conseguir permanecer en la casa y así seguir disfrutando de la experiencia y además, optar a llevarse el premio como ganadora.

Tal y como comentó Jorge Javier Vázquez esta nominación ha sido en la que más espectadores han participado con sus votos y lo cierto es que esto hacía sorprender a las dos concursantes. "Podéis sentiros muy orgullosas por vuestro concurso, solo hay un adjetivo que describe vuestro paso por la casa, 'GRACIAS'" les confesaba el presentador antes de desvelar el nombre de la expulsada.

"El público ha decidido con sus votos que debe abandonar 'La casa de los secretos'"... ¡Adara! un nombre que hacía gritar a Cristina Porta demostrando así la alegría que le daba haber ganado a su contrincante y enemiga dentro de la casa, aunque segundos más tardes consolaba a la exconcursante: "Lo siento eh".

Adara Molinero confesaba que: "Voy a ver a mi hijo, estoy feliz" y es que es una de las concursantes que han pasado por televisión que mejor sabe perder en un reality. Jorge Javier Vázquez, como en otras ocasiones le ha vuelto a decir a la expulsada: "Gracias, gracias siempre, Adara".

Su presencia en el programa remontó una audiencia que iba y venía. Y es que Adara cuenta con una legión de fans de lo más destacado. La influencer recientemente ha anunciado que tiene que someterse a una importante operación, algo que ha alarmado a sus seguidores. "Bueno, ya es oficial: ya no veo ni con gafas. Me ha seguido aumentando. Es muy necesario que me opere, pero ya". Se trata de una operación sencilla, pero ha recibido muchos mensajes de ánimo.

Cristina Porta y Luca Onestini, pareja de Secret Story, se va de España: "Tú eres testigo de esto"

Lo suyo en 'Secret Story' fue un auténtico flechazo y, ajenos a los rumores de crisis que les persiguen dos meses después de abandonar el reality, Cristina Porta y Luca Onestini están más enamorados que nunca. A pesar de los numerosos compromisos de ambos, la periodista y el modelo compaginan a la perfección su noviazgo y sus respectivas profesiones y, para celebrar su primer San Valentín juntos, se han regalado una escapada de ensueño a "la ciudad más romántica del mundo", París.

Así nos lo contaban los protagonistas de esta historia de amor por la que pocos apostaban pero que, solo hay que ver a sus protagonistas, marcha a las mil maravillas. "Estamos muy bien, siempre estamos juntos" señala Luca extrañado de que la gente apunte a una posible crisis: "Seguimos juntos. Tú eres testigo de esto. Tienes una exclusiva increíble", bromea, mientras Cristina, resignada, apunta a que la gente es "muy desconfiada". "¿Qué hacemos?" se pregunta sonriente.

Y buena prueba de lo bien que marcha su noviazgo y lo felices que están, el viaje inolvidable que han decidido regalarse en su primer San Valentín juntos. "Un viaje muy romántico en la ciudad más romántica del mundo". ¡París! Una escapada de ensueño de la que pronto nos darán más detalles a través de sus redes sociales

Parece que Luca y Cristina lo tienen claro y lo suyo va muy en serio. Aunque los comienzos no fueron fáciles para ambos, tras el primer beso no ha habido quién les frene. A pesar de las críticas y de quien aseguraba que su historia no era más que un montaje para llegar a la final de 'Secret Story', la primera gran muestra de amor pública de la pareja no hace otra que cosa que confirmar que su relación es verdadera.

A juzgar por esta primera muestra de amor pública, Luca Onestini y Cristina Porta tienen muy claro que quieren seguir avanzando en su relación. Tanto es así, que la pareja de 'Secret Story' ya ha dado un paso de lo más importante en su noviazgo que no hace otra cosa que confirmar que lo suyo va muy en serio.