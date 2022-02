'Secret Story' ha cambiao sus planes y adelanta la expulsión semanal a esta misma noche. El reality de Telecinco ha modificado su mecánica, adelantando cuatro días su expulsión, que tendrá lugar entre Alatzne, Carlos, Cora o Nissy. El más votado abandonó la casa en 'La noche de los secretos.

Este repentino adelanto de la expulsión podría estar motivado por el mínimo de audiencias que marcó el programa durante su última gala el pasado jueves. El programa, que en esta ocasión estuvo presentado por Sandra Barneda mientras Carlos Sobera realiza su aislamiento por COVID, lideró su franja de emisión con un bajo 11,2% y 1.176.000 espectadores. Estos bajos datos, podrían provocar que el reality acabase antes de lo que estaba previsto.

Los cambios en la noche del sábado han dejado esta semana audiencias sorprendentes. 'laSexta Noche' se dispara anotando máximo de temporada y alzándose como líder de la noche con un 11,4% gracias a su cobertura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. El programa reunió a más de un millón de espectadores en sus casi 5 horas de duración.

La 1 queda en segunda posición con 'Ocean's 8', que reúne a 1,4 millones de espectadores y marca un 10,9%. 'El Peliculón' de Antena 3 se mantiene en sus datos con el estreno de 'John Rabe', que marca un 10'1% y reúne a 1 millón de espectadores. Menos suerte tuvo 'Idol Kids', que se hundió hasta el 8,9%, siendo cuarta opción de la noche únicamente por delante de Cuatro.

Nissy ha sido la expulsada de 'La casa de los secretos' y esto ha provocado la alegría de algunos y la tristeza de otros. Sus compañeros han reaccionado al ver entrar a Cora en la casa, pero no solo eso, en plató también había disparidad de opiniones. Cristina Porta ya ha dejado claro en varias ocasiones que el concurso de Nissy no le estaba gustando en muchos aspectos, lo que le ha hecho tener algún enfrentamiento con Kemal, el tío de la concursante, con la que hoy se ha visto las caras en el plató. Nissy ha asegurado que la periodista ya no le caía bien de antes y que durante su concurso la votó "para que saliera" de la casa de Guadalix y ella le ha contestado: "No sirvieron de nada tus votos porque fui finalista". Cristina ha querido decirle que en la televisión "no todo vale" porque "hay que respetar a las personas" y Nissy que le ha dicho que "tiene el papel estudiado" y que es "una teatrera" le ha lanzado un zasca: "Este es mi momento, el tuyo ya pasó". Momento que ha llevado la tensión al plató de 'La casa de los secretos' con los reproches y los zascas que se han lanzado la una a la otra.