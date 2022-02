Hay fines de semana que no apetece salir de casa. Y no se está mejor casi en ningún sitio que no sea dentro del hogar y con la calefacción a tope. Por eso estos días las plataformas dan todo y más para intentar retener a sus usuarios. Y Netflix sabe que tiene que hacerlo porque la subida de precios ha obligado a que muchos se den de baja. Este fin de semana hay una película de Netflix llamada "Tratamiento Real" que está arrasando. Según la plataforma es ya la más vista y eso que solo tiene unos días. ¿De que va?

Pues parece una película de Navidad casi casi en febrero. Izzy aprovecha la oportunidad de trabajar como peluquera en una boda para conocer a un príncipe. Nada que no hayamos visto ya. Pero no es la única que está en el top 10. A continuación te contamos los otros largometrajes. En vísperas de una guerra No mires arriba Sin pudor Alerta roja Son pocas las personas que tienen una cuenta de Netflix de uso exclusivo. Lo más habitual es compartirla con padres, amigos, pareja o hermanos y así repartir los gastos por acceder a un enorme catálogo de contenidos. Lo que muchos no saben, o quizá sí, es que con esta práctica se están incumpliendo las normas del servicio y bajando de manera considerable los ingresos de la compañía. De ahí que Netflix se esté planteando el modo de aplacarlo. De hecho, en Estado Unidos han empezado a poner en marcha una serie de pruebas con las que buscar la manera de frenar esta práctica. Algunos suscriptores se llevaron un susto al ver la siguiente advertencia al iniciar sesión: "Si no vives con el dueño de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo". Estos mensajes causaron una gran revolución en las redes sociales y Netflix tuvo que salir a explicar que estaba ocurriendo. Los avisos formaban parte de uno de los muchos 'tests' que llevan a cabo de manera constante. Si funcionan, pasar a formar parte del servicio y aunque Netflix sabe que no puede implementar una medida drástica de bloqueo, ya que le haría perder un gran número de suscriptores, está buscando alternativas para hacerlo de un modo más progresivo y cuidando de sus clientes. En este caso lo que estaría probando es el poner en marcha un sistema de verificación a través de códigos a los que, supuestamente, solo tendría acceso el dueño real de la cuenta. El servicio enviará el código mediante email o mensaje y tendrás que introducirlo en el perfil para seguir viendo el contenido. Hay una tercera opción que es 'Verificar más tarde', por la cual puedes saltarte este paso y seguir disfrutando de tu serie favorita u optar por llamar a esa persona para que te de el código. Una medida que no tiene pinta de ser muy efectiva.