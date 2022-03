Siendo una de las mujeres más conocidas de nuestro país, Bárbara Rey se sienta en el sofá de la nueva casa de Bertín Osborne para hacer un recorrido por toda su vida profesional y sentimental en el programa de 'Mi casa es la tuya'. Siempre con el respaldo incondicional de su hija Sofía Cristo, Bárbara se encontró con el presentador y su hija Claudia Osborne dispuesta a contar toda su vida desde un punto de vista muy personal."Todo el mundo habla de mí y dicen una barbaridad de cosas que no son verdad. Han querido dar una imagen mía de devoradora de hombres y fría que no soy yo. Yo nací para ama de casa pero me gustaba mucho la profesión" comenzaba reconociendo Bárbara al inicio de la entrevista. Recordando que ha tenido una vida muy dura, la ex vedette explica que su padre siempre ha sido el amor de su vida: "Mi madre estuvo ingresada en la Lopez Ibor en varias ocasiones, cuando estaba bien tenía una mano muy larga. Mi padre era todo tranquilidad y armonía, menos mal".

Cuando por fin se pudo venir a Madrid con 18 años después de haber intentado escaparse a Barcelona cuando era más joven, Bárbara recuerda que también pasó hambre en sus inicios: "Pasé más hambre que el perro de un barbero. Empecé a trabajar de gogo con una amiga pero no nos daba para mucho, yo he dormido en la calle dos o tres veces aunque mis padres tenían dinero, no quería preocuparlos".

SU VIDA JUNTO A ÁNGEL CRISTO

"La vida en el circo es una caravana, yo soy la persona menos materialista de este planeta a pesar de lo que se ha dicho, me dicen que vivo como una reina pero era una caravana. Yo antes de casarme vivía en un chalet de La Moraleja" deja claro Bárbara Rey. "Yo me enamoro totalmente, me dice que mi trabajo no puede continuar porque si nos casamos no me puedo quedar en Madrid y él viajando" añade recordando sus inicios en el circo.Cuando le preguntan por el fin de su matrimonio con Ángel Cristo, Bárbara Rey se muestra muy clara: "Malos tratos desde el principio, muy malos tratos, mucho". Por su parte, Sofía Cristo también habla de cómo lo vivió ella de pequeña: "Fuimos a declarar que queríamos vivir con mi madre, yo era muy pequeña pero lo recuerdo. Al final lo conseguimos pero nos dejó con una mano delante y otra detras. Yo he pasado mucho miedo de no saber lo que iba a pasar".Consciente del daño que han sufrido sus hijos desde pequeños por la mala vida de Ángel Cristo, Bárbara explica: "Creo que mi hija hay cosas que le ha perdonado y otras no, ella cree que ha tenido una unión con él por el consumo, él incluso de lo daba. Él decía que le daba la droga a su hija porque pensaba que era mejor de lo que ella podría encontrar por ahí".

SU VIDA ACTUAL

Asegurando que está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal rodeada de sus amigas que son sus mejores compañeras en el día a día, Bárbara también habló de su affaire con Edmundo Arrocet: "Pudo ser y creía que podía ser con su edad y la mía, pero no. Él en su mundo, en su vida... para la edad que tiene, debería darse cuenta de quién merece la pena y quién no".