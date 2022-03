Paz Padilla ha sido despedida de Mediaset. El grupo ha decidido poner fin a su relación laboral con la cómica y presentadora, que abandonó abruptamente 'Sálvame' el pasado mes de enero en pleno directo tras una discusión con Belén Esteban.

La noticia, que ha saltado esta mañana en la revista Lecturas, ha sido confirmada por Mediaset a Yotele. El grupo ha explicado las razones a este medio: "Mediaset decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", exponen.

Todo tuvo lugar la tarde del 20 de enero, cuando Paz se enfrentaba a las duras críticas de Belén Esteban, que había manifestado su repulsa a unas declaraciones de la cómica acerca de las vacunas contra el covid. La presentadora había realizado un directo en Instagram en el que argumentaba que las vacunas no eran efectivas.

Ya en el programa Paz quiso aclarar que se refería a que las vacunas no evitaban el contagio, ya que ella había contraído el virus por segunda vez, y que solo pedía cautela a la gente que estuviese vacunada, ya que eso no eximía de contagio. Sin embargo, sus explicaciones no fueron válidas para Belén y en el plató se dejó caer que Paz estaba en contra de las vacunas. Fue entonces cuando la presentadora se quitó el micrófono y se marchó de plató.

No obstante, hay que recordar que en 'Sálvame' es habitual que colaboradores e incluso presentadores abandonen el plató tras una discusión. Eso sí, en el caso de Paz lo hizo para no volver en toda la tarde, y desde entonces no ha vuelto a aparecer.