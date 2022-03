Irene Rosales no parece estar pasando un buen momento. Los continuos rumores de una infidelidad por parte de su marido (y padre de sus hijas) Kiko Rivera, hacen mella en la empresaria, que anoche compartió varios vídeos de fiesta con sus amigas y que parece que está harta de ser el ojo del huracán.

Lo cierto es que varios programas de Telecinco, entre ellos Sálvame o Viva la Vida, en donde ella trabajó, han hablado en los últimos días de un supuesto mal momento en el matrimonio. De hecho el formato de las tardes de Mediaset, junto con Socialité, aseguraron esta semana que existía un vídeo en el que supuestamente Kiko Rivera le era infiel a Irene Rosales. Eso hizo que empezaran de nuevo las dudas en el matrimonio. Lo cierto es que una vez que se desveló la información los espectadores se dieron cuenta de que eso era algo que había pasado hace varios años. Concretamente hace tres. Y que por eso no era del todo relevante a día de hoy.

El programa Viva la Vida, del que Irene Rosales salió hace nueve meses pero en el que siguió colaborando después con conexiones puntuales como la que hizo para hablar de las declaraciones de Kiko Rivera sobre su hermana en una revista, han tratado hoy el tema de la supuesta separación o el mal momento del matrimonio. José Antonio Avilés, uno de los colaboradores más polémicos de este formato pero que también es de los que mejor conoce el mundo del corazón, aseguró hoy que una amiga íntima de Irene Rosales había hablado con ella de lo que estaba sucediendo y que la joven confesó que no va a tomar medidas (se supone que plantear incluso el divorcio) hasta que se demuestre algo que esté pasando a día de hoy.

Lo cierto es que durante el programa de Viva la Vida de hoy han sido cientos los espectadores que se han preocupado por la salud de Pilar Vidal. Pero no se volvió a hablar nada de las causas de su ingreso hospitalario por lo que se cree que la periodista tuvo coronavirus.

Algo que también le pasó a Emma García. La presentadora de Viva la Vida faltó varias semanas al programa sin dar explicaciones. Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia. Y todo a pesar de que este fin de semana Emma García no pudo estar en el plató. Tuvo que ser sustituida por Sandra Barneda.