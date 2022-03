No hay día que Gloria Camila se siente en el plató de 'Ya son las 8' en el que no tenga que afrontar alguna amarga polémica relacionada con su familia. Y este lunes no iba a ser menos, ya que además de pronunciarse sobre el buen momento que atraviesa su relación con Rocío Flores - dejando claro que no ha influido en su unión sus declaraciones sobre Antonio David Flores - ha tenido que hacerlo sobre la crisis matrimonial que viven su padre y Ana María Aldón.

Una crisis que destapaba la mujer del torero este fin de semana en 'Viva la vida', reclamando a José Ortega Cano su lugar: "Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo". "Llevamos mucho tiempo y espero que en algún momento sea mi momento. Lo hemos pasado muy mal y espero que llegue el momento de volver a entrar y salir y hacer cosas", añadía, confesando que está "aburrida", que echa de menos "hacer planes con su marido" y que tiene "miedo de volver a caer en una depresión". Unas comentadísimas declaraciones que han puesto a Ortega Cano - una vez más - en el punto de mira y sobre las que se ha pronunciado Gloria Camila, reprochando a Ana María el haber contado en televisión algo tan íntimo y delicado como es este bache en su matrimonio y dejando claro que "no pasa nada". "Están bien y no hay crisis" ha asegurado. "Personalmente no comparto que dé esas opiniones públicamente porque opino, creo y considero que las cosas de casa se quedan en casa", ha comenzado, admitiendo que si no le ha gustado este alarde de sinceridad en la mujer de su padre, tampoco lo hizo la reacción de sus compañeros en 'Viva la vida': "Puedo comprender lo que quiso decir, pero es verdad que también vi un poco de alegría en ciertos colaboradores en que diera ese tipo de titulares". "No es la mejor etapa ni de mi padre ni de la familia en general", ha reconocido, revelando que Ortega Cano, además, "es una persona que todo lo siente muchísimo y que no le gustan nada las polémicas ni las discusiones". Siempre al lado del torero, Gloria Camila ha señalado que si se habla del "tema de mi madre es porque lo sacan los programas" y, respondiendo a los lamentos de Ana María, ha asegurado que "siempre ha tenido su momento y tiene su lugar". "Tienen un niño monísimo que es mi hermano pequeño que es para comérselo, van al fútbol los fines de semana a ver a mi hermano; si Ana no trabaja van a desayunar, a merendar o a cenar alguna vez". "No pasa nada porque en algún momento de la vida uno se caiga. Están bien, no hay crisis, vamos a salir todos de esta. No pasa nada" ha zanjado, 'desmintiendo' así las demoledoras declaraciones sobre su matrimonio que Ana María Aldón dio apenas 48 horas antes e insistiendo que la relación de su padre y la gaditana no atraviesa un momento delicado como esta dio a entender.