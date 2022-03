Todos nos acordamos de esa primera edición de 'Operación Triunfo', de sus triunfitos y de nuestra Rosa López, a la que tenemos un gran cariño por cómo ha sabido crecer a lo largo del tiempo y permanecer en el mundo de la música, que tan complicado es. A pesar de los cambios, ella ha sabido agarrarse a la barca y no caerse al mar, y eso no solo le hace grande, también una profesional como la copa de un pino.

Europa Press Reportajes ha hablado con Rosa López y nos ha desvelado que Iñaki García, que se ha convertido en el gran amor de su vida, le habla todos los días de casarse con ella y bromea con que no se lo creerá cuando haya una pedida real: "casi todos los días me pide que me case con él. Que viene el lobo, que viene el lobo y al final, no me lo voy a creer".

La artista nos asegura que ya tienen el compromiso más importante, el de respetarse y amarse: "lo más importante ya lo tengo, más que el casamiento, tengo lo más importante que es casarme de alma, de compromiso, de amor de verdad" y agradece el gran gesto que Iñaki García tuvo en televisión con ella: "yo ya estoy como si estuviera, hincó rodilla el niño, me pegó un susto, sí. Él sabe que a la televisión le tengo mucho respeto y eso es un acto de amor maravilloso".

Aunque lo cierto es que nos confiesa haberse asustado al ver a su novio de rodillas: "me pegó un susto pero imagino que sería de la ciática que tenía" y nos asegura que en ningún momento pensaría que ganó Operación Triunfo por lástima: "la vida me trata muy bien y jamás voy a pensar, en la vida, a día de hoy, que es por pena. Hace muchos años, en mi cabeza, era completamente diferente". Y es que no se refería a que se aprovechasen de ella y recuerda que su vida es mucho más positiva que lo que se pueda mostrar en una entrevista editada: "en aquel momento, esa era mi sensación, con mi edad, con mis circunstancias, con mis límites. Cuando digo que quieren sacar tajada de mi lo digo en plan andaluza y es una forma de expresar cómo me sentía pero está editado y mi vida es mucho más positiva de lo que parece".

Durante el programa fueron constantes los comentarios sobre su físico, tal y como muestra la promo: “A mí me preguntan a qué estaba dispuesta para entrar al programa. Dije que a perder peso porque pensé que era lo que yo quería y pensé que era lo que querían escuchar”, reconoce.

“Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas y hablando mejor...”, se le escucha reflexionar. “Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla”, expresa Évole, a lo que ella le da la razón: "Totalmente”.

“¿Gané por pena? Vamos a votarla, venga que tiene que ganar, pobrecita porque ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa?”, se pregunta. Durante la promo también se puede ver a Nina, directora de la Academia, que observa la conversación con semblante serio.

Rosa también hace referencia al aprovechamiento que vivió por parte de muchos: “Me hubiera gustado sentir más empatía, todo el mundo quería llevarse tajá de mí, pero nadie empatizaba conmigo”. En otro punto de la conversación habla de los problemas económicas que atravesó: “Teníamos un gestor y él me dijo que había tenido un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas”. “Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", afirma.