La irlandesa Brooke Scullion intentará sorprender con su sugerente voz y su tema “that’s rich”, el próximo mes de mayo en Turín en la LXVI edición del Festival de Eurovisión. De ganar, Irlanda conseguiría su octavo triunfo. Y es que este país es a día de hoy, el que mayor número de victorias tiene (7). Con una trayectoria brillante y el apogeo de los años noventa que fue frenado ya a comienzos de la década de 2000, Irlanda se ha colocado 31 veces en el top 10, 7 veces en primera posición, 4 en segunda posición y 1 en el tercer puesto.

Primer triunfo: Dana (1970)

El recorrido de Irlanda por Eurovisión, se remonta al año 1965, en Nápoles. Pero no es hasta 1970, cuando logra su primer triunfo. Una joven de dieciocho años, Rosemary Scallon (más conocida como Dana) subió al escenario a interpretar “All kinds of everything” y arrasó. Su aspecto casi adolescente y su semblante dulce a la par que pícaro, encandilaron al jurado dando a Irlanda su primer galardón en la historia del Festival.

Segundo y tercer triunfo: Johnny Logan (1980 y 1987)

Diez años más tarde, en 1980, Iranda volvía a cantar victoria. Un jovencísimo Johnny Logan interpretaba la balada “What´s another year” y lograba el segundo triunfo para su país. 7 años más tarde, un Loggan más maduro y moderno, repetía en el festival y además, ganaba. “Hold me now” triunfaría aquel 9 de mayo de 1987 en el Palais du Centenaire de Bruselas, dando a Irlanda su tercera victoria.

Pero fue en la década de los noventa, cuando Irlanda vive su época dorada dentro del festival; 4 primeras posiciones (3 de ellas consecutivas) y 2 segundos puestos en esos diez años. En una época donde triunfaban las baladas de emotivas interpretaciones, los chorros de voz y donde las reminiscencias celtas tenían tirón, Irlanda parecía cocinar año tras año, canciones con recetas mágicas que emocionaban y que llegaban al jurado.

Cuatro triunfo: Linda Martin (1992)

El primer triunfo de los noventa para Irlanda (y el cuarto en el cómputo global) llegó en 1992. Linda Martin arrasaba en Malmö con “Why me”. sorprendentemente, fue otro triunfo para Johnny Logan, al ser su compositor. De esta forma, Logan se convierte en el compositor con más triunfos en la historia del festival (1980, 1987 y 1992).

Quinto triunfo: Niamh Kavannagh (1993)

Tras la victoria de Linda Martin, el propietario de un centro ecuestre de la localidad irlandesa de Millstreet ofreció ceder el recinto para la celebración del XXXVIII Festival de Eurovisión. Así, el 15 de mayo de 1993, el Green Glens Arena acogía un festival que contaba con la incorporación de tres de los nuevos estados de la Antigua Yugoslavia e Irlanda volvía a ganar por segundo año consecutivo. Niam Kavannagh se hacía con el triunfo entonando “In your eyes”, 23 puntos por encima del segundo, el Reino Unido, con Sonia y “Better the devil you know”.

Sexto triunfo: Paul Harrintong y Charlie McGettigham (1994)

Y no hay dos sin tres: Irlanda vuelve a ganar por tercer año consecutivo. El país se convierte en el primero en tener tres victorias seguidas y seis triunfos en total. El dúo vence con “Rock n’Roll kids”.

Séptimo triunfo: Eimear Quinn (1996)

El último de los triunfos para Irlanda fue hace ya más de 25 años, en 1996. El influjo de los ritmos e instrumentos celtas en la música Pop se puso de manifiesto en el tema de la dublinesa Eimear Quinn, que con “The voice”, cosechaba la séptima victoria para su país.

A partir de finales de los años noventa del siglo pasado, la factoría irlandesa de temas comienza a decaer. Ya entrados en el siglo XXI, las participaciones de Irlanda comienzan a verse en la mitad de la tabla de puntuaciones, incluso hacia abajo. La apuesta por parte de otros países por temas más actuales y de puestas en escena más llamativas, así como la incorporación de los países del este al concurso, han desplazado a Irlanda a la cola en los últimos años. Desde 2005, el país no se clasificó para la final en 9 ocasiones.