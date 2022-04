Fiel a su cita semanal con 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores ha respondido este jueves a las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos días. Así, además de contestar con contundencia a Ana María Aldón, la hija de Rocío Carrasco ha confesado que continúa su relación con Manuel Bedmar - zanjando así los rumores que perseguían a la pareja hace semanas y sobre los que no se había querido pronunciar hasta ahora - y ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que su padre, Antonio David Flores, vive de la caridad de sus seguidores.

Una exclusiva destapada por la revista Lecturas, que ha descubierto que el excolaborador ha activado la opción de 'supergracias' en sus vídeos de Youtube, por los que sus suscriptores pueden donar la cantidad que quieran - una seguidora, de hecho, le ha dado hasta 120 euros - para aumentar así las ganancias que el ahora streammer tiene gracias a su canal.

Visiblemente molesta, Rocío ha aclarado que su padre vive "gracias a los ingresos de sus vídeos de Youtube, no a nivel donaciones sino suscripciones y publicidad por los vídeos que hace y demás", asegurando que "el hecho de decir que vive de los donativos de la gente es un insulto a la gente que se dedica a trabajar de youtuber, porque es un trabajo".

"Mi padre vive gracias a los ingresos de sus videos de Youtube, no a los 'supergracias' y por cierto, gracias a los donativos de la gente", ha zanjado.

Una contundencia que no ha usado para responder a las declaraciones de Marta Riesco confesando que se quiere casar con Antonio David; algo que ha admitido que a Olga Moreno no le hace gracia pero sobre lo que ella ha preferido no entrar: "Dije que no iba a hablar de Marta. Cada uno que sea feliz de la manera que quiera", ha concluido.

Rocío Flores rompe finalmente su silencio sobre Fidel Albiac

Confirmando que ha visto 'Montealto: regreso a la casa', la nieta de Rocío Jurado ha confesado que con el especial ha visto pasar su vida y su infancia ante sus ojos y le ha producido mucha tristeza por "tener que enterarme de ciertas cosas de mi familia a través de una pantalla". "Pienso en mi abuela, pero pienso más en mi abuelo últimamente. Si estuviese vivo madre mía..." ha reconocido, sin explicar el por qué tiene tan presente a Pedro Carrasco en estos momentos.

Sin pestañear, Rocío ha visto diferentes fragmentos de 'Montealto' y diferentes declaraciones de su madre - tanto cuando se dirigió a Antonio David como "el ser", afirmando que es quien maneja a toda la familia, como cuando tachó de "temerarias" y "equivocadas" las declaraciones de Gloria Camila sobre Fidel Albiac, afirmando que le contestaría el viernes - y, más directa que nunca, ha dado la réplica a su progenitora.

Segura de que Rocío Carrasco no contestaría a Gloria hasta tener tiempo de prepararlo y consultar con su marido la respuesta - "es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como estoy haciendo ahora mismo* más que reflexionar es que alguien le diga lo que tiene que decir" ha apuntado - la colaboradora ha salido en defensa de su padre cargando contra Fidel: "Mi padre es 'un ser' y Fidel Albiac del Pino es un ser de luz. Y lo que menos tiene es luz. Aquí maestro solo hay uno y se llama José Ortega Cano y es torero y no hay más".

Más clara que nunca contra el sevillano, Rocío también ha lanzado un dardo a los colaboradores que ahora defienden a capa y espada al marido de su madre, asegurando que esas mismas personas "llevaban años callados sin poder mencionarlo. Vamos a tener cordura porque la libertad la tenemos todos ahora, pero hace un tiempo no la había para expresar absolutamente nada".

"Y la única persona que ha vivido en esa casa 24 horas diarias se llama Rocío Flores Carrasco, y David Flores, y si algún dia me da por contarle al mundo mis vivencias lo mismo se cae España", ha advertido, dejando claro que si no ha hablado sobre Fidel es porque "siempre he respetado a mi madre. La respeto ante todo y nunca me habrás escuchado una falta de respeto o una mala palabra hacia mi madre pero lo que pasa es lo que pasa... Vamos a esperar a ver la docuserie".

Avisando que ella también podría protagonizar su propia docuserie - "no soy tonta y no te voy a explicar mi vida en 40 minutos cuando se ha hecho una docuserie durante un año más que editada y más que medida. Tan tonta no soy" ha asegurado - Rocío ha asegurado que "soy muy sincera y no tengo pelos en la lengua porque no tengo miedo a decir lo que pienso porque no me tiembla el pulso a perder una silla ni un puesto de trabajo. Con respeto y educación uno siempre puede decir lo que piensa".

Sin querer entrar en detalles de por qué se rompió la relación de Rocío Carrasco con su familia y negándose a responder a si cree que su madre está manipulada por Fidel, Rocío ha terminado cargando duramente contra la pareja, sin descartar que un día se decida a contar qué pasó en julio de 2012, cuando presuntamente le dio una brutal paliza a su progenitora y se rompió para siempre su relación: "Lo mismo un día me planteo hablar de mi vida, pero nunca lo he hecho por respeto a mi madre y porque me da verguenza ajena tener que contarle al mundo mis vivencias. Tengo 26 años y puedo decir que después de todo lo que me ha tocado vivir y escuchar, creo que los 26 años que tengo los tengo bastante bien puestos. Poco más tengo que decir, que cada uno siga hablando lo que quiera".