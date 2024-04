Marta López Álamo no perdona a Matamoros: "Con otra mujer en ropa interior"

Marta López Álamo es influencer y, desde el año pasado, la mujer de Kiko Matamoros. Tras años de relación acaparando titulares y sin que nadie apostara en firme por su noviazgo, la pareja pasaba por el altar en 2023 rodeados de familia y amigos.

Pero la influencer también se ha ganado un hueco en las redes sociales como creadora de contenido, además de en las pasarelas. Un escaparate virtual en el que la joven cuenta con una enorme legión de seguidores que están al tanto de todos sus pasos, proyectos y cambios de vida.

Ahora, la modelo se ha pasado por el videopodcast que protagonizan Luitingo y Jessica Bueno en MTMAD, Un cuento imperfecto, para hablar, entre otras cosas, de su relación con Kiko Matamoros, las críticas que tuvo que soportar al empezar a salir con el por entonces colaborador de Sálvame e incluso, se atrevió a confesar cuál sería el acto que nunca perdonaría a su marido. "Lo dejo. No podría soportarlo", se lanzaba a decir la modelo e influencer.

Hecho imperdonable

Uno de los momentos álgidos del programa tuvo lugar cuando la peculiar hada madrina de "Un cuento imperfecto" hizo su aparición para someterles a los tres a un test. Kuki daba solo dos opciones de respuesta a cada pregunta, y entregó una pequeña pizarra con una tiza a Jessica, Luitingo y Marta. La primera pregunta era: "Te encuentras en la situación hipotética de que pillas el mensaje de tu pareja con un ex... ¿Qué haces? ¿Se la devuelves (le eres infiel) o bien cortas con él? Tanto Luitingo como Marta López Álamo incumplieron las reglas y escribieron otra respuesta, la C, diciendo que hablarían con su pareja para pedir una aclaración, dependiendo además del mensaje, antes de tomar una decisión.

Como Jessica dijo que la pregunta llevaba implícito que era un mensaje comprometido, y por eso ella había elegido la b, Marta reaccionó: “Es que no concibo que Kiko me sea infiel, si lo fuera lo dejo. No concibo un mensaje comprometido por parte de él, ni por mi parte ni por otra, con otra mujer en ropa interior o algo así, que no, que no.…Eso no es bonito. No concibo un mensaje comprometido, un mensaje bomba, lo dejaría de inmediato entonces. Yo no lo soportaría ni de coña".