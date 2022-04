Confesando que están enamoradísimos y que su relación está cada vez más consolidada, Marta Riesco no ha dudado en los últimos días en gritar a los cuatro vientos lo feliz que es al lado de Antonio David Flores, con quien, como admitía con una gran sonrisa en 'Sálvame' la semana pasada, le encantaría pasar por el altar.

Una boda que no llegará mientras el excolaborador no se divorcie de Olga Moreno; un paso definitivo, por lo que cuenta su entorno, no tiene pensado hacer por el momento. Una decisión que habría provocado más de una discusión con la reportera de 'El programa de Ana Rosa', que estaría deseando 'formalizar' su noviazgo con Antonio David después de varias intensas semanas en las que han afianzado a pasos agigantados su historia de amor.

Pero mientras el enlace parece que tendrá que esperar, lo que es innegable es que el padre de Rocío Flores ya está completamente instalado en la casa que Marta tiene alquilada al norte de Madrid, donde ya hace vida completamente normal.

A caballo entre la capital y Málaga, Antonio David ha aprovechado uno de sus últimos viajes a su ciudad natal para ver a sus hijos David y Lola para recoger las últimas pertenencias que tenía en el domicilio familiar - donde se ha quedado Olga con los niños - y continuar con su mudanza al nidito de amor que comparte con la dicharachera reportera.

Así, hemos pillado al excolaborador llegando a la casa de Marta en un taxi, cargado con dos maletas y su inseparable neceser. Con una gorra para intentar pasar desapercibido, Antonio David ultima el traslado de sus pertenencias al coqueto piso del que la periodista da cada vez más detalles a través de sus redes sociales, pletórica por el hogar que está creando al lado de su novio.

El enigmático mensaje de Olga Moreno que preocupa a sus seguidores

Olga Moreno lleva guardando silencio desde hace meses, precisamente desde que salió de 'Supervivientes 2021' y habló en un programa hecho a su medida de todas las polémicas que habían surgido durante su estancia en Honduras con el documental de Rocío Carrasco. Ahora, su nombre suena con fuerza por culpa de Antonio David, ya que desde que se ha conocido públicamente que tiene una relación sentimental con Marta Riesco, las vistas están puestas en un futuro divorcio.

Hablamos con Olga Moreno y no nos afirma si estaría dispuesta a perdonar en un futuro a Antonio David Flores. La exmujer del que fuera guardia civil guarda silencio ante la pregunta de si se reunió con el padre de su hija en el domicilio familiar después de que éste regresase a Málaga junto a Rocío Flores tras la revisión de la cirugía de pecho de la joven y se muestra ante las cámaras bastante cansada.

Olga Moreno ha publicado en sus redes sociales un mensaje que ha extrañado a sus seguidores. "Entre subidas y bajadas la vida nos pone a prueba, pero siempre nos tiene nuevos capítulos para escribir, sentir y disfrutar", ponía en el muro de Instagram que también utiliza para comercializar los productos de su tienda "Olé y amén".