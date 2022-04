Son muchos los rostros conocidos que han aprovechado esta Semana Santa para desconectar al máximo, poner tierra de por medio y hacer un viaje de esos que te hacen olvidarte de todo. Uno de ellos es Lydia Lozano, la periodista se ha ido junto con su marido a disfrutar de Málaga y ha vuelto con las pilas recargadas.

Hablamos con Lydia de todos los temas de la actualidad y no dudaba en mandar un mensaje claro a Marta Riesco para defender a Belén Esteban y María Patiño. La colaboradora de televisión quiere dejarle claro a la periodista que no vuelva a hablar en contra de sus compañeras: "mira, si nosotros hemos dejado de hablar de ella, que deje a mis compañeras en paz" y añade "que deje de hablar de mis compañeras, ¿de acuerdo?".

Recordaba las declaraciones de Marta Riesco en las que acusaba a sus compañeras de acosarla y asegura que y han tomado medidas: "que las deje en paz, nosotros, decía que la acosábamos, ya está, punto, finito. Ya está". Lydia Lozano le pide a la periodista que retomen la buena relación que existía en el pasado entre todos los compañeros: "que vuelva a ser la tía de antes: nos saludábamos por los pasillos y tal".

En cuanto a las acusaciones hacia sus compañeras, defiende que cada persona ha luchado a su manera para poder estar en su puesto de trabajo: "cada uno hace lo que le da la gana en la vida. Unas se levantan a las cinco de la mañana y otras están en la tele porque se lo merecen, ¿vale". Le aconseja que no tenga miedo, recordando el título del single de la periodista: "no lo sé, que no tenga miedo de nada".

Lydia Lozano desvela que pudo conocer A Nicole Kimpel durante las procesiones de Semana Santa, donde pudo entablar conversación con Antonio Banderas: "mi mayor plan, ver desde el Hotel Larios todas las procesiones, que estaba Antonio Banderas. Conocí a la mujer". Confiesa no haber podido conocer al actor Kerem Bürsin por falta de tiempo: "no le pude ver porque, justo cuando le iba a ver, se iba a cenar a otro sitio".

La periodista agradece poder descansar unos días y así volver a Madrid con las pilas renovadas: "hemos podido descansar y muy bien, pasando de todo". Lydia llegaba a la capital junto a su marido Charly tras pasar unos días en Málaga: "desconectando, por supuesto, no te lo puedes ni imaginar".