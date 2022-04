Marta Riesco sorprendía este viernes en directo desde 'Ya son las ocho' rompiendo con Antonio David Flores porque sentía que su pareja, la persona a la que ama, no está a su lado cuando más lo necesita. Y es que ayer la colaboradora de televisión tenía todo preparado para celebrar su cumpleaños por todo lo alto y él decidió no acudir a este evento tan importante.

Hablamos con Marta y se muestra con el corazón roto y decepcionada por el plantón de Antonio David: "Me siento decepcionada porque pensé que iba a estar conmigo dando la cara y celebrando conmigo el cumpleaños y no está aquí" y nos asegura que no se arrepiente de haberlo hecho público: "He dicho la realidad, cómo me sentía en ese momento y no me arrepiento, tengo el corazón roto".

La periodista nos confiesa que su ruptura es real y ya no hay vuelta atrás: "A día de hoy, si las cosas no han cambiado y no cambian... a no ser que se coja ahora el ave, que ya no hay" y añadía: "que cada uno esté con quién quiera estar, que es lo importante".

Eso sí, Marta aprovechaba para dejar claro que "ni me siento utilizada ni creo que sea un mal tío, mi muchísimo menos". Y es que la reportera estaba viviendo uno de sus mejores momentos al lado de Antonio David y ahora, por sorpresa, comunica a los medios su decisión de dejar su relación sentimental a pesar de seguir enamorada: "Estoy súper enamorada de él, eso no puede cambiar".