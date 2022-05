Ivonne Reyes tiene miedo de Pepe Navarro. Así lo ha confesado en redes sociales después de que el presentador arremetiese en directo contra ella este domingo, cuando la venezolana visitó el plató de 'Viva la vida' para explicar por qué su hijo Alejandro no quiere someterse a una nueva prueba de paternidad para zanjar las especulaciones sobre si el conductor de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' es o no su padre biológico.

"Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes. Indigna, repugnante. Es capaz de todo por salir en televisión y cobrar. El morro lo tienes tú. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Di el nombre del padre. Atrévete a decir el nombre del padre" estallaba Pepe fuera de sí contra la modelo, insistiendo una vez más en que Alejandro no es su hijo y asegurando que la venezolana tendrá que rendir cuentas ante el juez por haber contratado presuntamente a un detective para robarle ADN y hacer una prueba privada de paternidad (que, según el presentador, habría dado negativa).

Unas declaraciones que no dejaron indiferente a Ivonne, que horas después, y a través de sus redes sociales, confesaba tener miedo a Pepe Navarro: "Voy a intentar dormir. Bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la Policía, ahora lo hago por aquí. Cualquier cosa que nos pueda pasar tanto a mi hijo como a mí, ya sabréis por quien empezar"

Ahora, os ofrecemos en primicia nuevas declaraciones de Ivonne, explicando por qué en esta ocasión ha denunciado la delicada situación antes en Instagram que ante la policía: "Lo puse en las redes porque es lo que suelo hacer siempre para resguardarme por seguridad y por supuesto donde vivo, la gente conocida y llamé a amigas".

"A algunas personas les habrá sorprendido pero a mí nada porque es lo que conozco. Estoy acostumbrada. Hace 23 años... Esos tonos, ese nivel y esa fuerza que tiene" explica, dejando entrever que Pepe ha sacado con ella su carácter en más de una ocasión.

Quizás por eso, y aunque admite que "el miedo está", Ivonne planta cara al periodista y asegura que "estoy fuerte. Son 23 años con eso y no me voy a esconder, no voy a salir corriendo". "Hay leyes, hay gente, protección y aparte yo me amparo en ello, pero ya", añade, confesando que aunque se siente protegida por la ley, es necesario "hacer mucho ruido, no quedarse escondido ni callado".

"Seguiré yendo a televisión, por si se lo preguntan, me van a seguir viendo. No pienso desaparecer, por cada detallito estaré y lo van a escuchar, me da igual" reta a Pepe, dejando claro que no piensa callarse y que, además de denunciar la situación mediáticamente, lo hará también ante la policía "como siempre he hecho por protección mía, por mi hijo y por mi familia. Todo eso lo he puesto yo en la comisaría y depende de lo que digan los abogados actuaré".

Y, además, Ivonne sorprende al desvelar que todavía tiene mucho que contar sobre el presunto maltrato psicológico que ha sufrido a manos del presentador desde que nació su hijo Alejandro, a su lado incondicionalmente en estos duros momentos: "Son muchos años, todavía yo no he hablado. Aunque crean, todavía yo no he hablado, aunque mucha gente crea que he hablado, lo que pasa es que se hace mucho ruido, son muchas cosas muy fuertes y todavía yo no he hablado".

Confirmando que no solo ella sino también Vanesa Martín tomará medidas legales contra Pepe - "Me parece muy bien Vanesa y todas las que no sean Vanesa, en nombre de Vanesa y del maltrato psicológico, físico, en todos los sentidos, hombres, mujeres, nos podemos quedarnos callados" apunta - Ivonne señala que no tiene miedo a la reacción del periodista porque "creo en la justicia".

"Me da igual que Pepe tome medidas legales, no me interesa. Se retrató solo, ese es él, ese personaje que vieron hablando, ese 'señor' no se merece ese título, eso es él, saca tensión a todo lo que hay alrededor, todo lo que ha contado y siguen creyendo algunas personas", concluye, confirmando que en esta ocasión el miedo no podrá con ella.