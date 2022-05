Netlfix es, sin duda, el servicio bajo demanda más consumido del mundo. Al menos en nuestro país es el que más clientes tiene. Y eso según estadísticas que no están actualizadas porque hoy en día los servicios de streaming se niegan a dar ese tipo de datos. Lo cierto es que a pesar de su popularidad Netflix no ha podido dejar de verse envuelta en polémicas a veces por su forma de negocio. Hace meses saltaba la noticia (todavía no confirmada por la compañía) de que había empezado a realizar pruebas para intentar cobrar a quienes compartieran una misma cuenta.

Y es que eso se ha convertido en algo más que habitual en los servicios de streaming de todas las plataformas: como hay mucha gente que está interesada en poder ver películas y series lo que hacen es compartir la misma contraseña. Algo que tanto Netflix como otras plataformas tipo HBO veían bien al principio pero que desde luego ahora no es del todo bueno para estas plataformas que empiezan a ver como tocan techo en lo que a número de suscriptores se refieren. Netflix anuncia 'Hermana muerte', la precuela de 'Verónica' Pero lo que más triunfa de la plataforma son sus series. Mucho más que sus películas. Y una de las últimas en llevarse aplausos es Los Bridgenton. Pero lo que muchos se preguntan ahora es si esta ficción tendrá tercera temporada. Pues hay buenas noticias: la serie está basada en una serie de libros a la que le queda historia por desarrollar por lo que es más que probable que se ruede una tercera e incluso una cuarta temporada de esta serie. La historia de la temporada 2 está basada en 'El vizconde que me amó', el segundo de libro de la famosa saga de Julia Quinn. A diferencia de la primera temporada en la que Daphne (Phoebe Dynevor) y Simon (Regé-Jean Page) fueron los absolutos protagonistas de la trama, el argumento de los nuevos capítulos girará alrededor de la vida amorosa del hermano mayor de la familia, el vizconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que desea encontrar una esposa en la nueva época de cortejos. En esta nueva temporada, Anthony Bridgerton buscará conquistar a la joven Edwina Sharma (Charithra Chandran), una de las chicas recién llegadas a los bailes de la alta sociedad de Londres. Sin embargo, esta no será una misión sencilla para el vizconde, ya que la hermana mayor de la joven, Kate (Simone Ashley), no confiará en las intenciones de Anthony En medio de disputas amorosas y música de tensión, el adelanto deja entrever muchas miradas entre Kate y Anthony que harán enredar aún más la trama.