Boda por todo lo alto en el mundo del artisteo turco. Ha salido a la luz que unafamosa actriz turca y su novio tiene planes de boda. Ella no es otra que Demet Özdemir, que piensa contraer matrimonio con el que es su pareja desde hace años, el músico Oguzhan Koç.

Los artistas son Demet Özdemir y su novio Oguzhan Koç. Ella se hizo muy famosa a nivel internacional por su papel en "Erkenci Kus", "Pájaro soñador", en su desembarco en España. Nació en Izmit hace 30 años y desde los 8 se crio en Estambul. La artista comenzó su carrera en el mundo de la danza para, posteriormente, en 2013, dar el paso a la pequeña pantalla. Su papel de "Pájaro soñador" supuso su lanzamiento al estrellato global.

Él es el polifacético artista Oguzhan Koç. En activo desde 2007, el actor, humorista, guionista y músico ha participado en diversos proyectos durante los últimos 15 años. También ha sido reconocido con varios galardones a nivel nacional.

La noticia de que ambos se iban a casar saltó el pasado febrero. Más concretamente el Día de San Valentín, que fue cuando Oguzhan Koç se lanzó a pedir matrimonio a su pareja, tras haber superado unas semanas antes una fuerte crisis sentimental.

Lo que aún no se sabe es cuándo tendrá lugar el enlace. Recientemente él afirmaba que estaban trabajando para buscar una fecha que se acomode a los compromisos profesionales de ambos.

📸 #DemetÖzdemir y su novio #OğuzhanKoç en su última aparición.



La pareja tiene planes de boda para verano. pic.twitter.com/QFjEZ063up — Series Turcas España (@Turcas_Es) 22 de abril de 2022

La historia de esta novela turca, heredera de Kara Sevda, cuenta la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja como asistente de una gran empresa de publicidad y Can, un fotógrafo de talla mundial hijo del jefe de la empresa. Como casi siempre, los comienzos no serán fáciles y la joven Sanem se verá envuelta en una serie de líos que pondrán a prueba su futuro dentro de la empresa y su posible relación con Can.

Para Sanem todo comenzó con un matrimonio de conveniencia que su familia le había preparado. La joven decide escaparse y comenzar una nueva vida alejada del futuro que le esperaba. Sanem proviene de una familia humilde de Estambul que obliga a la joven a buscar un trabajo que pueda servirle de cara a formar una familia y consolidar su vida. Su hermana mayor Leyla será quien le encuentre un trabajo en la misma empresa de publicidad en la que ella trabaja. La llegada de Sanem a la empresa propiedad de los hermanos Divit, Can y Emre, dinamitará la tranquilidad de la vida de todos los personajes.

Erkenci Kus fue una de las series que más éxito lograron en España. Tanto, que coronó a sus protagonistas como auténticas estrellas.