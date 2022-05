El pasado sábado José María Almoguer, hijo de Carmen Borrego, pasó por el altar con su novia, Paola, en una finca en la madrileña localidad de Torrejón de Velasco. Una celebración en la que vimos de nuevo juntas a todas Las Campos - María Teresa, Terelu, la propia Carmen y Alejandra Rubio - pero que se vio ensombrecida por los datos que un 'confidente' ha dado a Kiko Hernández sobre la boda. Ante el asombro de la madre del novio, el tertuliano desveló la semana pasada, entre otras cosas, que la pareja se habría casado el pasado mes de abril, que la novia no irá vestida de blanco, que Carmen tendría muy mala relación con su nuera - algo que ella no tardaba en negar, muy enfadada - que Teresa Campos habría regalado 5000 euros a su nieto por la boda y que los novios, con la intención de ahorrarse dinero, habrían puesto un autobús que tendrían que pagar los propios invitados.

Tal llegó a ser la tensión que se vivió en el plató en el momento en el que se desveló la noticia que Carmen hizo el amago de abandonar el programa asegurando que no iba a contribuir a fastidiar la boda de su hijo. E incluso se enfadaba con su hermana Terelu cuando esta contaba detalles que probarían que su hermana se lleva muy bien con la futura mujer de su hijo, pidiéndole de 'malas formas' que no se metiese en este tema.

Pero las reacciones a la boda y a la supuesta exclusiva no quedaron ahí. Hoy lunes Jorge Javier Vázquez siguió atacando. "Cuando vendes una exclusiva no es gratis", aseguró el presentador en un zasca muy aplaudido por la audiencia.

El drama por la boda ha continuado en Sálvame, ahora con las declaraciones de Alejandra Rubio en Viva la vida. Alejandra Rubio destapaba que la relación familiar es mucho más fría de lo que nos imaginamos y confesó que ella conoció a la novia de su primo el día de la boda: "No crucé más de dos palabras con ella". Además, cree que su primo no ha tomado una buena decisión al vender la exclusiva del día más importante de su vida: "Él piensa que puede hacer esta exclusiva y puede seguir siendo anónimo y que nadie le moleste", relataba la hija de Terelu Campos.

Carmen Borrego, por su parte, ha decidido no contestar a su sobrina y mantenerse al margen. Pero sí que ha querido pronuncia unas palabras para zanjar el tema: "Las personas cambian de opinión. Alejandra no quería dedicarse al mundo de la televisión y ahora se dedica a ello", ha concluido. La hija de Terelu Campos explicaba en 'Viva la vida' la ausencia de Rocío Carrasco en la boda de Jose, el hijo de Carmen Borrego: "Rocío no tiene relación con mi primo Jose". Además, Alejandra aseguraba que Rocío Carrasco sí que iría a su boda si ella se casara.

Un comentario que no ha sentado muy bien a Carmen Borrego, quien una vez más no ha querido entrar en las provocaciones de su sobrina: "Preguntadle a Rocío Carrasco si iría o no a la boda de Alejandra Rubio", concluía. Kiko Hernández si que ha desvelado algo muy esclarecedor en ‘Sálvame’.

“Te ha traicionado el subconsciente y has dicho que ‘se han querido’ ¿Cómo era la relación entre ellos antes de la boda? ¿Se saludan cuando llegan los sábados y los domingos? ¿Comen, cenan?”, se interesaba Kiko en referencia a que el hijo de Carmen Borrego también trabaja en ‘Viva la vida’ tras las cámaras.

“Siempre han tenido una maravillosa relación. Mi hijo es el mayor y siempre ha ejercido de primo mayor, siempre le ha llamado ‘enana’ en tono cariñoso, siempre han comido, han cenado… ahora sus vidas son distintas, José tiene 10 años más que ella. Cuando coinciden en el trabajo no tienen ningún problema…", explicaba Carmen

“Estás mintiendo, Carmen, porque yo también conozco a gente ‘Viva la vida’ y no se hablan. Tú hijo tiene un pronto y lo ha sacado a relucir en varias ocasiones”, desvelaba el colaborador. “Eso no es verdad, Kiko, no es verdad…”, respondía la hija de María Teresa Campos resignada.

“Mi hijo jamás se ha metido en ningún conflicto ni con su tía (Terelu Campos), ni con su prima… ya te garantizo yo que mi hijo no va a tener ningún problema”, apuntaba Borrego en directo en ‘Sálvame’.