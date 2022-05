Días después de que Kiko Rivera cargase contra su hermano Francisco Rivera en el 'Deluxe' por afirmar - al hablar de Isabel Pantoja - que "a las personas malas le pasan cosas malas", el torero responde al Dj en las páginas de la revista. La publicación se destapa esta semana con una entrevista a Francisco Rivera, quien vuelve al ataque contra Isabel Pantoja, su madrastra antaño cuando esta se casó con su malogrado padre Paquirri. Fran critica a esta su actitud con su hermano Kiko

Y es que aunque asegura que entiende que a Kiko le molestasen sus palabras sobre la cantante, Francisco está "muy dolido" por las declaraciones de su hermano sobre Carmen Ordóñez - ya que aseguró que la madre de su hermano no era ejemplo de nada para ponerse a criticar a Pantoja - y deja claro que ya no tiene "nada que hablar" con el Dj: "No se trata de perdonar, sino que todos tenemos un límite de perdones y oportunidades y el mío ya ha llegado".

Además, el diestro también tiene reproches para la tonadillera, que sigue negándose a entregarles a él y a Cayetano los enseres personales que les dejó Paquirri. "No me gustaría estar en el pellejo de esa señora cuando se encuentre a mi padre y le tenga que dar explicaciones de lo que ha hecho" asegura, revelando con "impotencia" que sigue sin entender la actitud de Pantoja, por la que ha "llorado mucho".

Unas sorprendentes declaraciones con las que Francisco dice hasta aquí y rompe definitivamente con Kiko, y sobre las que el Dj todavía no se ha pronunciado públicamente.

A quien sí hemos podido ver este miércoles es a Irene Rosales que, completamente muda, prefiere mantenerse al margen de la demoledora exclusiva del torero. Muy seria, la sevillana guarda silencio y evita contarnos si han podido leer la exclusiva y cómo se ha tomado Kiko las palabras de su hermano, que suponen un punto y final en su relación