Belén Esteban ha empezado la semana con mal pie. La de Paracuellos ha sufrido un accidente en pleno directo mientras participaba en una prueba organizada por la dirección de 'Sálvame'. Los colaboradores debían aguantar el mayor tiempo posible agarrados a una barra de metal, con el objetivo de ganar una plaza en una zona del plató ambientada con todo tipo de comodidades.

Todo ha ocurrido durante los primeros minutos de 'Sálvame Limón'. Belén se enfrentaba a Lydia Lozano en un duelo, con tan mala suerte que la primera ha caído al suelo tan solo dos segundos después de que el cronómetro empezara a funcionar.

La 'princesa del pueblo' se ha torcido el pie y ha comenzado a gritar de dolor ante la sorpresa de sus compañeros, que han intentado tranquilizarla. "¡El tobillo, me he roto el tobillo!", exclamaba mientras el programa continuaba grabando la escena.

"¡Me he roto el tobillo!", lamentaba mientras Lydia Lozano pedía a gritos la intervención de un especialista: "¡Que venga un médico y sabrá si se ha roto el tobillo o no!". Con voz temblorosa y entre lágrimas, la accidentada insistía en la gravedad del accidente: "He notado el hueso cómo me ha chascado, me he roto el hueso". Minutos después, dos médicos han entrado en el plató y el programa se ha ido a publicidad.

A la vuelta de la pausa, y sin Belén en el estudio, Jorge Javier Vázquez informaba del estado de su compeñera: "Ha caído con dolor y estamos hablando de una posible lesión. Que los médicos digan, pero ya le han pinchado para atenuar el dolor". "El tobillo se le estaba hinchando, pero tranquilicemos a la familia", añadía por su parte Adela González.

Tras esto, Jorge Javier ha anunciado en directo que Belén ha tenido que abandonar el plató para que pudieran mirarle bien lo que le ha pasado y ahora, el programa tiene el parte médico oficial de la colaboradora: "Ya hay diagnostico, se ha roto la tibia y el peroné. La buena noticia es que no va tener que ser operada, pero va a tener que estar inmovilizada en unas 6 u 8 semanas más o menos".

"Está en las mejores manos, está con los mejores médicos. Tranquilidad a su familia, amigos y a vosotros en plató", ha explicado el compañero y los colaboradores han reaccionado a la noticia en plató. "Qué faena", entona Lydia Lozano, mientras Gema López recuerda las palabras de Belén en el momento de su caída. Y le mandan un mensaje de ánimo y un fuerte aplauso en directo.