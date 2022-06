Noche de nominaciones y destierros en Supervivientes, Marta Peñate se ha convertido en la nueva parásita del grupo y ha tenido que abandonar a sus compañeros. Lo ha hecho entre lágrimas y emocionada por el cariño y las amistades que ha cosechado en su paso pro el reality. Kiko y Marta se han visto las caras en el duelo final. “La audiencia ha decidido que el salvado sea Kiko Matamoros”, ha entonado Jorge Javier y así Marta Peñate se ha convertido en parásito. La concursante se ha abrazado y despedido de sus compañeros, muchos de ellos afectados y en ‘shock’: “Nunca me he ido de un sitio y me habían hecho esto, estoy flipando”.

Marta ha dicho sus últimas palabras antes de marcharse de la palapa: “Me caéis muy bien, creo que es la primera vez que el 80% de un grupo en un reality me cae bien. Si me voy con mi novio estoy alegre y si me voy a otro lado quiero decir que volveré”. Jorge Javier ha querido tener unas palabras para ella: “Qué maravilla poder haberte tenido en esta edición, la verdad es que eres una mujer desquiciante, pero no he encontrado a una mujer que desquicie con más maestría y más gracia, acabas dándole la vuelta a la tortilla como te da la gana”. La ya ‘Parásito’ ha querido hacerle una serie de peticiones de comida a su novio por si vuelve a España y al responder la pregunta de Jorge Javier sobre qué quiere de beber ha levantado las risas de todos: “Quiero leche”. Y ha dicho sus últimas palabras a Tania Medina: “Me alegro de haberles conocidos a todos, menos a Tania, no te puedo ni ver, me caes fatal, pero si vuelvo nos veremos”. En España, Jorge Javier Vázquez ha arrancado la gala de ‘Supervivientes 2022’, hablando con los tres defensores de los nominados: Tony Spina, novio de Marta, Yago, sobrino de Nacho Palau y Rafa Mora, amigo de Kiko Matamoros. Momento en el que se ha dado cuenta de algo inaudito en Mediaset. “Acaba de suceder algo inaudito en Mediaset, hay tres hombres sentados juntos y los tres son heterosexuales”. Broma que ha hecho reaccionar con risas y aplausos a los aludidos y al resto del plató.