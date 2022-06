Imanol Arias está hecho un lío, aunque un error lo puede tener cualquiera. El protagonista de 'Cuéntame cómo paso', en la que lleva lleva más de 20 años, explotó durante una entrevista en el programa 'La Kapital' de Tele Bilbao, en la que no se ha cortado a la hora de expresar su visión de la televisión pública. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a estar involucrado en nada público en este país porque es insoportable", aseguraba el actor de la mítica serie en su intervención.

Imanol Arias comenzó ya dando por hecho el final definitivo de "Cuéntame", desvelando incluso el ultimátum que ha lanzado para continuar en el desenlace de la ficción que protagoniza junto a Ana Duato: "Ya he terminado, he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao".

Horas más tarde, la productora de "Cuéntame cómo pasó" tuvo que realizar un comunicado para contrarrestar las acusaciones de Arias. Los responsables de Grupo Ganga aseguraron que "se sentían abochornados" por lo que dijo el intérprete de Antonio Alcántara.

La productora reiteró que "ninguna persona de esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol" y dejaron constancia de su "respeto absoluto hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones".

El grupo dejó muy claro que "nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE" a la vez que agradecieron "la libertad" que siempre les han ofrecido. Finalmente, quisieron mostrar su orgullo "por todo lo que hemos conseguido juntos a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes".

Comunicado oficial de Grupo Ganga en relación a las declaraciones de Imanol Arias en las que hace referencia a diversos temas en relación con Cuéntame y RTVE pic.twitter.com/Nw07eNCiTP — Grupo Ganga (@GrupoGanga) 10 de junio de 2022

No se sabe qué ha podido suceder para que Imanol Arias publicara una foto en su Instagram de la carátula de la película "Brigada Central", que el mismo interpreta, con un texto algo contradictorio en el que se disculpa por "unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí sobre Cuéntame y TVE": "Fueron palabras descontextualizadas en la conversación, impropias de mí y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundó esa noche", argumenta el actor.

Continua explicando su paso por la cadena pública del estado durante los últimos 40 años, por los cuales "no puedo reprochar nada en absoluto su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar. Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los trabajadores de TVE, ni con miembr@s de su consejo de administración, ni con los trabajador@s de Ganga Producciones", alega Arias.

El actor se excusa en su estado después de trabajar esa misma noche en la función de teatro "Muerte de un viajante", al "no ser el estado de calma necesario para tratar un tema como este". "Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien".

Te puede interesar: TV y Espectáculos Imanol Arias carga de manera brutal contra TVE: "Es insoportable estar en esta cadena"

Para concluir su comunicado, el que interpreta a Antonio Alcántara desde hace 20 años, manifiesta que TVE es "como su familia", por lo que "uno no puede perder los estribos con la familia". "Pido mis mas sinceras disculpas. Seguiré aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida. Actuar y ser mejor. Gracias".