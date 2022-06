El pasado domingo vivimos una gala de Supervivientes llena de emociones. Anuar terminó llorando por la escasez de alimentos, Ana Luque recibió a su marido en los cayos y pudimos ver las primeras imágenes de "edredoning" entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. La nueva pareja antes cohibida por las cámaras no pudo resistir más su pasión y protagonizaron el momento de la velada debajo de las sábanas. A pesar de ello, supervivientes y tertulianos no se terminan de creer este romance, y esta vez tachan de estratega al esgrimista al estar nominado: "Es muy raro que no haya pasado nada hasta justo esta semana, que Yulen está nominado. Antes no había nada de pasión y ahora la va a haber toda", opinó Toni Espina, novio de Marta Peñate.

Sin embargo, en una conexión con el plató en España, la ya expulsada, Desy Rodríguez, habló más de la cuenta. En una conversación con el presentador Ion Aramendi, la finalista de la decimocuarta edición de Gran Hermano destapó que Pereira y la sobrina de la tonadillera ya se habrían besado en la pre convivencia. Esta información consiguió abrir todas las bocas de los presentes al contradecir totalmente sus opiniones. Hasta ese momento, la mayoría de los tertulianos pensaban que todo era un montaje del espadista para no ser expulsado, debido a la "poca pasión" que demostraba en los videos. De hecho, el colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, recalcó varias veces que este affaire iba a ser "muy fugaz": "Le doy mes, mes y medio. Una vez transcurrido ese periodo de tiempo, no le volvemos a ver el pelo", comentó. Sin embargo, si las informaciones reveladas por Desy son ciertas, la sobrina de la tonadillera habría estado tomando el pelo a su expareja, "su negro", Omar Sánchez, durante el tiempo previo a ir a la isla. Desi confiesa que Anabel y Yulen están liados desde la pre convivencia.

Y luego va vendiendo que ella no haría nada para que no sé si tienes mal el negro.

#ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/PMN2dnnVTQ — Summer (@FanaticaGH7) 12 de junio de 2022 Ya es la segunda vez que Desy se va de la boca. Nada más llegar a plató después de su expulsión, la ex de gran hermano confesó que existía un favoritismo por parte del programa hacia Kiko Matamoros, por lo que todos los fans del concurso de supervivencia ruegan en Twitter que siga apareciendo en escena; aunque al estar cargándose la trama propiciada por Telecinco, no sabemos cuánto durará Desy en el plató.