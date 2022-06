Rocío Flores ha acudido este viernes a 'El programa de Ana Rosa' y ha contestado a todas las polémicas que hay servidas en los medios de comunicación sobre su vida y sus familiares más cercanos. La joven ha reaparecido sin sentarse en el famoso sofá del plató debido a que solo puede estar de pie por la intervención quirúrgica a la que fue sometida hace unas semanas.

La joven asegura que sí "he felicitado a Marta" y en cuanto a si acudirá esta noche al cumpleaños, desvela que no debido a que todavía no puede moverse con normalidad, pero "no sé si hubiese ido estando bien". De esta manera, deja claro que su relación con la colaboradora de televisión es cordial y no le guarda rencor por nada.

En cuanto a las palabras que dijo Marta en plató hace una semana, la joven asegura que: "Lo que me dolió fue lo que dijo en plató, en cuanto al tema de las imágenes de ellos, pienso que son dos personas que han iniciado una relación y tienen todo el derecho, si es pronto, no lo sé, yo no sabría cómo gestionar esta situación".

"Yo acepto el perdón de Marta" confesaba y además, hablaba de por qué su padre no ha firmado todavía el divorcio con Olga Moreno: "No lo sé, estoy en un punto en el que he decidido mantenerme al margen de tal manera que ni lo sé, ni me importa, ni quiero saberlo" y añadía "quiero que todo el mundo esté bien y que mis dos hermanos estén por delante de todos".

Rocío se ha mostrado sincera en todo, pero lo cierto es que no ha querido opinar sobre las informaciones que han salido de la supuesta amante de su pareja: "tengo una relación con una persona que no es pública, que no quiere saber nada del medio, te digo lo mismo que la última vez, mi vida sigue exactamente igual, estoy bien, todo está en orden. Que cada uno diga lo que quiera decir y no voy a hablar de mi relación personal".

"Mi chico no es una persona pública, después de todo lo que llevo pasado esto es mínimo. Si te explico cómo me ha sentado, estoy hablando, así que no voy a hablar nada. La realidad es que mi vida sigue exactamente igual, con normalidad, voy a seguir haciendo mi vida normal" terminaba asegurando la joven.

Manuel Bedmar, en silencio tras filtrarse los audios subidos de tono con su 'amante'

Parecía que la relación sentimental entre Rocío Flores y Manuel Bedmar estaba rota, pero la joven apareció en el programa donde colabora, 'El programa de Ana Rosa', asegurando que todo seguía igual, aunque sin hablar con muchos detalles porque considera a su pareja una persona 'anónima' y no quiere traspasar ciertas líneas.

Tras el revuelo, una joven ha hablado para una revista sobre la relación que ha mantenido con Manuel mientras este compartía vida con Rocío. Además, durante estos días hemos podido oír audios en los que el joven le decía a esta tercera persona frases y expresiones subidas de tono.

Además, también hemos podido ver la conversación entre Manuel y la anónima, en la que hablaban de cómo quedar sin que se diese cuenta Rocío, pero también veíamos como el actual novio de la nietísima de la Jurado le enviaba una foto a su 'amante' en la que salía Rocío en la cama.

Le hemos preguntado a Manuel Bedmar sobre esta polémica y lo cierto es que no desvela como se encuentra Rocío Flores tras las imágenes y los audios que Laura Gutiérrez, supuesta amante de Manuel, ha filtrado a la prensa. El joven ha evitado confirmar si Rocío le ha perdonado y ella está enfadada tras ser conocedora de que él la fue infiel en su propia casa.