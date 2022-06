Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Los concursantes han disputado la prueba por la que ganan la oportunidad de pasar unos días en Playa Paraíso. Los miembros de cada equipo se han dividido entre hombres y mujeres para realizar el juego.

La mítica prueba de 'Supervivientes' ha consistido en superar una serie de obstáculos reptando, con las manos y los pies atados y deslizando una pelota con la cabeza hacia el aro final. Los concursantes lo han dado todo en la prueba para poder optar al 'paraíso', quién realizara el recorrido en menos tiempo sería el ganador.

Alejandro Nieto ha sido el ganador de la prueba en la que los concursantes se disputaban disfrutar de Playa Paraíso. El concursante ha elegido a su novia Tania para disfrutar del privilegio, pero la audiencia ha decidido que pase su estancia en el 'paraíso' con la persona a la que nominó: Ignacio de Borbón.

El gaditano no se esperaba la decisión del público, ya que su ilusión era pasar unas horas con su novia a solas porque está nominado y puede que sean sus últimos días en Honduras. El cabreo de Alejandro ha sido evidente: "No quiero estar aquí, quiero estar con Tania". El concursante ha manifestado que puede que se marche el jueves y que apenas ha podido estar con su pareja, ni darle un abrazo por el día de su cumpleaños. Ignacio de Borbón, de lo más comprensivo, ha intentado animar a su compañero y le ha recordado "que es el único que tiene a alguien en la isla a diferencia del resto. en su tiempo juntos y a solas, los concursantes han protagonizado un inesperado acercamiento y parece que están limando asperezas. "Yo no espero nada de este grupo porque me nominaron Desi y Nacho Palau, contigo he tenido riña y con Marta más todavía", se confesaba Alejandro con su compañero. "Yo no te nominé porque dijimos de empezar de cero y quiero de verdad empezar de cero contigo", le aseguraba Ignacio.

"Yo te nominé porque no tenía otra", se justificaba el novio de Tania. "No pasa nada, de verdad", le respondía él. El benjamín de la edición le manifestaba al exconcursante de 'GH VIP' su deseo por pasar más tiempo con él. "Me gustaría irme contigo más para entremeterme porque esto está paradillo, mañana despiértame y voy".