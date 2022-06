Aunque todavía no hemos escuchado públicamente qué opina Rosa Benito sobre los dos primeros capítulos de 'En el nombre de Rocío', en el que se ha dejado en mal lugar a toda la familia, pero también a ella... Rosa está utilizando las redes sociales para mostrar su enfado ante todas las informaciones que han salido a la luz.

Si este sábado veíamos cómo publicaba fotografías de su boda con Amador, con Rocío Jurado, hoy va por el mismo camino. La colaboradora de televisión ha colgado una fotografía con la cantante muy jóvenes con un texto que refleja el estado de ánimo que tiene: "Solo tenia 21 años cuando te conocí 29 estuvimos juntas, nunca me soltaste de tu mano, desde el minuto cero tuvimos mucha complicidad, mucha química, me da igual lo que digan, lo que hablen, lo que piensen... que sabrán!!! Que sabrán ellos, si ellos no saben nada de la vida como dice la canción".