Después de la tarde de ayer en 'Sálvame Diario', Lydia Lozano acudía hoy a su puesto de trabajo sabiendo que, una conversación que mantuvo este martes con Alberto Díaz y Adela González sobre Rocío Carrasco había trascendido a la esfera pública. Unas declaraciones en las que no hablaba bien sobre la hija de la Jurado, sincerándose y asegurando que no la consideraba compañera y que no entendía por qué había participado en la 'Sálvame Fashion Week' y en 'Sálvame Mediafest'.

Rocío Carrasco entraba en plató y se producía el cara a cara más esperado entre ambos: "No crees que la que debería estar nerviosa delante de ti, soy yo y no tú" le decía a Lydia y esta aseguraba que "no". Sin embargo, la hija de Pedro Carrasco quitaba hierro al asunto: "Yo no tengo ningún tipo de problema contigo, nosotros lo tuvimos en otra ocasión que dijiste algo que era mentira, aun teniendo ese problema, yo te he tratado siempre con respeto y con cariño".

Por su parte, Lydia le contestaba y aseguraba que siempre la ha tratado con respeto: "Creo que a pesar de nuestras circunstancias, siempre y aún teniendo cosas pendientes con la justicia nos hemos comportando educadamente"... Algo que Rocío le rebatía: "Sin ningún tipo de acritud, dices que 'nos hemos tratado con educación'... sabes lo que pasa, que cuando no te tengo delante yo no hablo de ti en esos términos".

La hija de la Jurado dejaba claro que la actitud de la colaboradora le parecía un tanto extraña: "Yo no sé si es educación o cordialidad o se puede denominar como falsedad, lo mío desde luego no, pero en ti al ver lo que ha ocurrido me suena a eso" y esto terminaba con la paciencia de Lydia: "Yo hasta aquí he llegado, hasta aquí. Yo he vivido situaciones en las que no me he sentido bien y creo que después de eso yo me he comportado bien".

María Patiño anunciaba que el programa había hecho un vídeo con todos los enfrentamiento que habían tenido en el pasado y Lydia se marchaba del plató llorando y gritando: "Qué me voy, esto que es, ya está bien. No se puede tener confianza con nadie de este plató, me voy a mi casa"... desapareciendo de escena asegurando que no volvería: "¡Despedidme!".