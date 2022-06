En 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

Anabel Pantoja y Kiko Matamoros han protagonizado numerosos enfrentamientos en 'Sálvame' y por eso, cuando se anunció que ambos serían participantes de 'Supervivientes', las amigas de ella advirtieron sobre los conflictos que iban a protagonizar en Honduras. Pero parece que no está siendo así y todo es fruto de una conversación que mantuvieron previa al reality.

Anabel Pantoja le confiesa a Yulen Pereira que Kiko es muy duro en un plató y que siempre le da "donde más me duele, en los puntos débiles", y que es capaz de destrozarla con solo tres palabras. Pero le cuenta que mantuvieron una conversación para pactar, por así decirlo, una paz entre ambos y prometerse no hacerse daño.

"En la pre convivencia hablamos para dejar las cosas de fuera, fuera. Dijimos 'vamos a dejar fuera todo eso' y a mí me lo ha respetado, la verdad". Firman así una especia de acuerdo para no hacerse daño nombrando a personas del exterior: "Es que si yo ataco a Marta porque es punto débil la pobre no tiene culpa de nada", añade.

Y es que parece que la afinidad entre Anabel Pantoja y Yulen es más que evidente. Los concursantes han compartido un momento muy íntimo en las playas de Honduras. Los gemidos de Anabel han revolucionado el plató de 'Conexión Honduras' y han generado el rumor de su posible conexión más allá de la amistad con Yulen Pereira. Los concursantes se han quedado a solas y han aprovechado para liberar tensiones. Anabel Pantoja ha comenzado haciéndole un masaje a su compañero Yulen Pereira, que se ha quedado muy satisfecho. Pero mejor se ha quedado ella cuando el esgrimista le ha hecho un masaje muy especial que ha acabado con todas las preocupaciones de la sobrina de Isabel Pantoja. Tanto Anabel como Yulen han disfrutado de este momento de desconexión en los Cayos Cochinos, algo que les ha acercado mucho más en el concurso.

Isa Pantoja ha comentado el encuentro íntimo de su prima con Yulen Pereira: "Yo creo que no va a pasar de una amistad. Puede que te guste una persona y no tener que llegar a nada más", ha señalado.

Por su parte, Alexia Rivas opina sobre el mensaje de Omar Sánchez en 'El programa de Ana Rosa'. La amista de Anabel Pantoja con Yulen en la isla estaría poniendo las cosas más difíciles para conseguir una reconciliación entre Omar y ella.

El mismo Omar emitía un mensaje a través de redes sociales que dice: "Quédate con quien sabe lo que tiene cuando te tiene". Adriana Dorronsoro pregunta a Alexia su opinión sobre si el ex de la colaboradora podría estar abriendo los ojos: "Es evidente que ellos habrán tenido sus conversaciones antes de entrar en la isla". Además, la periodista comenta: "Las cosas que están pasando en la isla a él no le gustan, es normal".

"Yo creo que le pasaría a cualquiera", señala Alexia. La también reportera continúa con su explicación: "Al final se nos olvida que se han casado después de cuatro años, se han divorciado a los cuatro meses, casándose mal y todo eso para él es doloroso". Por otro lado, habla sobre el estado de Omar: "Él estaba enamorado, ¿para quién no es doloroso eso?".