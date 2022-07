En 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

Anabel Pantoja y Kiko Matamoros han protagonizado numerosos enfrentamientos en 'Sálvame' y por eso, cuando se anunció que ambos serían participantes de 'Supervivientes', las amigas de ella advirtieron sobre los conflictos que iban a protagonizar en Honduras. Pero parece que no está siendo así y todo es fruto de una conversación que mantuvieron previa al reality.

Anabel Pantoja le confiesa a Yulen Pereira que Kiko es muy duro en un plató y que siempre le da "donde más me duele, en los puntos débiles", y que es capaz de destrozarla con solo tres palabras. Pero le cuenta que mantuvieron una conversación para pactar, por así decirlo, una paz entre ambos y prometerse no hacerse daño.

"En la pre convivencia hablamos para dejar las cosas de fuera, fuera. Dijimos 'vamos a dejar fuera todo eso' y a mí me lo ha respetado, la verdad". Firman así una especia de acuerdo para no hacerse daño nombrando a personas del exterior: "Es que si yo ataco a Marta porque es punto débil la pobre no tiene culpa de nada", añade.

Kiko Matamoros se encuentra pasando sus peores días en 'Supervivientes'. Las picaduras están provocando que su ánimo esté por los suelos y, además, a ellas se suman también el hambre y el cansancio. Por ello, el programa le ha preparado una inesperada sorpresa. El colaborador iba a recibir la llamada de su novia, Marta López Álamo. "Mi amor", le decía Marta desde plató. Cuando Kiko ha escuchado su voz no ha podido evitar emocionarse. "Mi vida, estoy orgullosa de ti, te amo con todo mi corazón. Todo lo que hablamos antes de irte sigue exactamente igual".

"No van a poder contigo unos mosquitos. Estate como la primera semana, dándolo todo. Queremos ver a un Kiko gracioso, lo buena persona que eres, lo humano que eres y el gran corazón que tienes. El hombre del que estoy enamorada merece que lo conozca todo el mundo".

"Te amo con locura, quiero pasar toda mi vida contigo. Te adoro y te echo muchísimo de menos. Tienes que aguantar, estamos todos apoyándote. Te amo, te amo, te amo, te amo, mi amor".

No obstante, la novia de Kiko Matamoros ha hecho una valoración que no ha gustado mucho. La influencer hacía un comentario sobre su trabajo (y que puedes escuchar en el vídeo que acompaña a este texto) que podría sacar de sus casillas a su pareja. Marta quiere demostrar que su relación con Kiko no la beneficia laboralmente y lo ha hecho con un comentario que ha incendiado las redes.