Anabel Pantoja revela la pesadilla que ha vivido en su último viaje: "Ganas de llorar"

Anabel Pantoja, desde que empezó su carrera en el mundo influencer no ha dejado de viajar, colaborar con marcas y crecer notablemente en número de seguidores.

Precisamente los viajes, esos que la sobrina de Isabel Pantoja realiza con frecuencia, se han convertido últimamente en toda una pesadilla para la de Triana.

Su última visita al festival de música de Coachella en estado Unidos, ha sido una experiencia algo accidentada para la exsuperviviente, que compartía en Instagram con sus seguidores, lo mal que lo había pasado en ese viaje. "Ganas de llorar", confesaba la de Sevilla en stories.

"Ganas de llorar"

Anabel Pantoja ha estado en Indio disfrutando de Coachella, el festival por excelencia de las influencers. Además de disfrutar de la música en directo de artistas como Young Miko, Peso Pluma y Bizarrap, la sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para visitar otras ciudades, tales como Las Vegas, Los Ángeles y Beverly Hills.

La colaboradora de TardeAR ya está de vuelta en España, pero su regreso le ha costado sudor, lágrimas y tiempo. Y es que Anabel, además de publicar las increíbles fotografías de sus vacaciones, ha querido compartir a través de sus redes sociales la 'odisea' por la que ha pasado para volver a casa.

"Me quedan 150 horas para volver a mi casa", comentaba la televisiva en una historia de Instagram desde el aeropuerto. "Esto es lo que peor llevo de los viajes, regresas y hacer millones de escalas", aseguraba ante sus seguidores.

En una segunda historia, Anabel se ha grabado desde el asiento de avión mientras la tripulación daba algunas de las indicaciones del vuelo en inglés. La sevillana ha mostrado su cara de cansancio y agotamiento con un largo bostezo.

"Acabo de llegar a España, he tenido un viaje horrible de vuelta de Dallas hasta aquí porque hemos tenido cuatro horas de escala y ha sido horrible", apuntaba la creadora de contenido, horas después, tras aterrizar en suelo español. "Me ha tocado en el pasillo, se chocaba todo el mundo conmigo, los carros, todas las cosas. El cuello para allá, el cuello para acá. Superincómodo", se quejaba Anabel.

"Ahora tengo un vuelo para Gran Canaria a las 11.30 horas y he llegado a las 10.00 horas. ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. Tengo toda la camiseta chorreando (de sudor) y ganas de llorar, porque si no me quedaba otras 4 horas en el aeropuerto", aseguraba.