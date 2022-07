José Ortega Cano ha entrado en directo esta tarde en 'Sálvame' y lo ha hecho completamente fuera de sí y a gritos después de las informaciones que se han dado en el programa acerca del supuesto encuentro de Ana María Aldón y Gloria Camila. Kiko Hernández ha asegurado que su hija le propuso a su mujer cambiar de representante, concretamente al de ella. Según el colaborador, la modista habría aceptado.

Esto ha dado lugar a que Ortega Cano llamara por teléfono a Terelu Campos: "Mienten como bellacos", ha comenzado diciendo el torero. "Ni Gloria ni Ana han estado en mi casa", añadía muy nervioso. "Ya estoy cansado, voy a poner todos los abogados que sean necesarios para todos los que están en mi contra de esta manera y sin ningún motivo", ha expresado.

La presentadora del espacio ha tomado la palabra y ha intentado calmarle: "Me da pena que nos llamemos de usted", le ha dicho Campos, a lo que él respondía tajante: "Todo esto me da fuerza y energía para luchar contra quien sea". Acto seguido, el diestro ha colgado y ha dejado con la palabra en la boca a Terelu.

Ella se dirigía a cámara para lanzarle un mensaje muy claro: "Ni este programa ni ninguno en los que hemos planteado la situación de Ana María Aldón tenemos ningún miedo, porque nosotros no hemos hecho una exclusiva hablando de su familia, José Ortega Cano. Si aquí se ha hablado de un problema entre su hija Gloria y su mujer es porque tanto su hija Gloria como su mujer lo han hablado en los platós de televisión y en las revistas del corazón. Porque ambas desgraciadamente han manifestado la situación que no es la más agradable para usted, José Ortega Cano, estar en medio de su mujer y su hija será de todo menos fácil", ha dicho.

Kiko Hernández acribilla al torero

Kiko Hernández explotó contra el matador: “El problema lo tiene Ortega Cano que tiene una mujer que no la quieren en su familia, tiene una mujer que la desprecian, tiene una mujer que desde el minuto uno le dijeron que el hijo no era de él… Ortega Cano tiene un problema muy gordo porque su hija no acepta a Ana María Aldón”, dijo Hernández. Y no se quedó ahí: “Tan valiente delante de los toros, en vez de irte a Francia, tenías que quedarte en tu casa, hacer una reunión, juntar a tu mujer, juntar a tu hija, y a ver lo que queda ahí… en vez de escaparte e irte a recoger un premio, eso es lo que tenías que hacer”, aseguró el tertuliano, que quiso dar un titular: “Solo voy a dar un titular de la reunión: le están haciendo la trece catorce a Ana María Aldón. Le están haciendo un lío que como caigas en su trampa, de esta no sales”.

Hernández, con cara de pocos amigos, quiso rematar la faena: “Pese a todo, esta señora está con Ortega Cano… Ortega tiene un accidente se carga a una persona, y Ana María se va a Zaragoza con su hijo pequeño y está al lado del señor Ortega Cano. ¡No eres capaz, por una mujer que ha dado su vida durante años por ti, da la cara, aunque sea una sola vez por ella!”, agregó.