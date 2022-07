El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera está dando mucho que hablar en Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento. Y es que no parece que esté siento fácil para Raquel Mosquera afrontar todas las acusaciones que le está haciendo Rocío Carrasco en el nuevo programa que ha estrenado Telecinco y en el que la hija de la Jurado habla de la herencia de su padre y de los problemas y enfrentamientos que tuvo con Mosquera.

De hecho Raquel Mosquera parece que no se quiere callar. Esta misma tarde en Viva la Vida la peluquera aseguraba que Pedro Carrasco había muerto... por los disgustos. "Aquella famosa noche yo siempre dije que se le rompió el corazón, que no iba a volver a hablar con su hija y lo sabía".

El caso es que ahora la peluquera ha utilizado las redes sociales para quejarse, tal y como relataban esta misma tarde en Socialité. Allí es donde ha estallado. “Cuando no tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos, especialmente aún estando enferma como tú me dices a mi que estoy yo, por mis hijos, para que no les falte de nada y especialmente las cosas imprescindibles”, relató a través de su cuenta oficial.

Rocío Carrasco se sentaba en el 'Deluxe' para hablar sobre la inauguración del museo de Rocío Jurado, un proyecto que llevaba años en el horno y que por fin ha visto la luz. Como era de esperar, la hija de la cantante ha contestado a las graves acusaciones que Raquel Mosquera hizo sobre ella el fin de semana pasado en 'Viva la vida' y lo cierto es que no ha dejado dudas en el aire.

Reticente a hablar, Rocío explicaba, tras ver el vídeo en el que Raquel explica que su Pedro Carrasco se vino abajo desde que tuvo la discusión con su hija, que no quería hablar de ello... pero al escuchar el grado de las acusaciones se venía arriba: "Yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar porque ella no está bien y entonces no voy a decir lo que realmente pienso".

Haciendo referencia a la enfermedad que Raquel sufre desde hace años y que le ha llevado a ingresar en muchas ocasiones de su vida, Rocío explicaba que no era momento de contestarle: "Creo que no debo, no creo que ella en ese momento no estaba bien de lo suyo", pero sí que aseguraba: "Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión".

En cuanto a las declaraciones de su tío Amador en 'Déjate querer', Rocío no se ha cortado ni un pelo: "Tú has estado muy poquito pendiente de mí por no decir absolutamente nada, yo no he sido nunca una malcriada, tú no puedes decir eso".

Tan directa ha sido que nos dejaba de piedra cuando aseguraba que su madre era conocedora de los tejemanejes económicos que su hermano realizaba con su patrimonio: "y una cosa te digo, si nos fiamos por lo que mi madre decía ella también decía que para que le robase otro mejor que le robara su hermano y así comían sus sobrinos".

Rocío está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y hoy se inaugura por fin el museo de su madre en Chipiona, un sueño para la cantante que por fin se hace realidad gracias al esfuerzo de su hija: "No tengo miedo, pero sí espero estar a la altura de lo que ella habría esperado".

En Viva la vida, Raquel Mosquera no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar claro sobre la relación del boxeador con su hija. Rocío Carrasco aseguraba en el documental que su padre llamaría a Raquel "hija de puta" si viera lo que está haciendo con ella, pero la colaboradora asegura que la verdad es muy distinta, que Pedro Carrasco incluso la quería más a ella que a su propia hija:

"Ella dice que su padre estaba arrepentido de haberse casado conmigo pero es mentira, ella lo dice únicamente para hacerme daño porque ella es así, mala persona, a mí su padre me adoraba (...) Yo soy la persona que más ha querido a Pedro, el amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales, no es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija, a mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos". "No tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a ti, todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado, tanto tú como la persona que tienes al lado (...) Si lo de que no estoy bien lo dices por mi enfermedad no debería hacerlo porque yo lo llevo muy bien, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante, no como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas".