Comenzó su aventura en 'Supervivientes' titubeante, protagonizando discusiones y encontronazos con gran parte de sus compañeros - principalmente con Marta Peñate y Kiko Matamoros - y poniendo en entredicho su relación con Tania Medina por su actitud controladora, insegura y en ocasiones bastante machista. Sin embargo, y con el paso de las semanas y tras la expulsión de su novia, Alejandro Nieto encontró su sitio, se destapó como un gran superviviente, fue ganándose el cariño de todos y se convirtió en uno de los favoritos para ganar el reality más extremo de la pequeña pantalla.

Una victoria que se ha confirmado este jueves tras una trepidante y ajustada final en la que el gaditano le ganó la partida a Nacho Palau primero en la prueba de la apnea y a Marta Peñate después en el duelo final frente a la audiencia, que le ha demostrado su cariño convirtiéndolo en el flamante vencedor de 'Supervivientes 2022'.

Emocionadísimo, el modelo escuchaba el veredicto del público y recibía el premio de 200.000 euros en forma de enorme cheque del que no se separó en toda la noche. Tras la final, y arropado en todo momento por Tania y por su familia, un pletórico Alejandro abandonaba las instalaciones de Mediaset y ponía rumbo a un hotel de la capital para celebrar por todo lo alto, su victoria en el reality reconociendo que todavía no se acaba de creer lo que ha conseguido.

"¡Como no voy a estar contento con 200.000 euros! ¡Muchas gracias! Se lo dedico a mi familia, a mi niño y a mi chica que es mi familia. Acabo de aterrizar y me duele mucho la cabeza, esto es una locura, no me lo creo todavía. Estoy un poco nervioso y mareado, llevo tres meses y medio sin coger un coche" ha confesado emocionado en sus primeras declaraciones como vencedor de 'Supervivientes'.

Tras ganar el concurso ocurrió un divertido momento que muchos usuarios captaron de la televisión. Marta Peñate acudió a darle un abrazo a su compañero y amigo y después le robó el cheque en un divertido momento que ha encantado a los fans del programa.