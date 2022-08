Anabel Pantoja rompe su silencio en mitad de su vacaciones en Egipto con Yulen Pereira. La participante de 'Supervivientes 2022' ha decidido responder este jueves a los comentarios a través de un mensaje que ha enviado a Lydia Lozano después de que Charo Vega asegurase que le hubiese gustado más Alejandro Nieto, ganador del reality, que el deportista si no hubiera concursado Tania, su pareja.

"¿Qué yo he sentido atracción por Alejandro? ¿Qué si no hubiera existido Yulen? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Que solo falta que se piense que me sentía o quería, por ejemplo, que me he hubiese liado con Rubén o con Matamoros! Joder. ¡Se va toda mi gente! Alejandro es el único con el que convivo. Lo veo como mi hermano. Me recordaba mucho a mi primo Kiko", afirmó la sobrina de Isabel Pantoja en este mensaje enviado a Lydia Lozano, añadiendo: "No puedo más. Parece que soy una cualquiera de la Casa de Campo, con todo mi respeto a las chicas".

A su vez, Anabel Pantoja también ha respondido a las opiniones y críticas que han recibido por el viaje a Egipto: "Yulen ha estado trabajando como todos casi 90 días y está descansando como el resto. ¿Cómo que no va a salir de fiesta? ¡Claro! Rinde, compite y, luego, hace como cualquier deportista con su edad. ¡Basta ya!".

"¿Qué yo soy borde? Me hice fotos con todos los españoles y parte de los egipcios. Sí, me hice fotos. Cuando le dije a la chica que esperase que me iba a hacer las mías es porque, lógicamente, vengo de turismo y quiero hacerme fotografías como el resto de la gente. Si no me las hago es como si no hubiera venido, ¿no? Intento cumplir y, a la vez, cumplir con la gente que me apoya y me pide fotografía. Yo le entiendo pero no es normal. 24/7 con lo mismo".

"Me he parado 3 veces a hacer directo con el programa. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer y pasando fatigas?", siguió leyendo Lozano el mensaje de Anabel, que recalcó que no le han regalado el viaje: "Lo hemos pagado, y no es de lujo. Nos hizo precio un amigo, y se lo agradecí a través de las redes. ¿Soy la única persona que va a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. Ni muerta me gasto ese dinero. Sabes cómo soy de humilde y lo que me enseñó la Merchi (su madre). En fin... Un beso, rubia".