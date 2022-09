Marta Riesco y Antonio David están viviendo unas vacaciones de en sueño. Así lo muestran a través de sus perfiles en las redes sociales, por lo que la prensa del corazón se está haciendo eco de la noticia.

Hace unos meses, tras unos tiempos convulsos después de que la relación con Antonio David Flores saliese a la luz, la tranquilidad volvía a la vida de la reportera, que confiesa estar en el mejor momento de su vida y nos habla, a corazón abierto, de lo enamoradísima que está del ex de Olga Moreno.

Encantada con esta nueva etapa alejada del foco mediático tras acaparar titulares durante meses, la periodista de 'El programa de Ana Rosa' - a la que apenas vemos ya en pantalla - admite que se le pone "la piel de gallina" cuando piensa en lo "feliz" que es: "Ya era hora. Bastante mal lo he pasado y me lo merecía. Ojalá quedarme así por favor".

Recién llegada a Madrid tras unas vacaciones de ensueño con Antonio David, Marta nos cuenta que, además de los planes en pareja - en los que no han faltado cenas románticas ni interminables jornadas de playa - si algo le ha gustado es "poder compartir momentos con Rocío Flores" este verano: "La quiero muchísimo. No hay ningún problema, estamos muy unidos todos y eso es algo que iba a pasar en el momento en el que nos dejaran respirar. Que dure la calma".

Sin embargo, poco parece haber durado la calma, ya que la pareja de Antonio David ha colgado en sus redes un duro mensaje arremetiendo contra Olga Moreno. "Esto no va de malas y buenas. Lo fácil es posicionarse con la gente que parece más débil y arremeter contra la otra sin compasión", comienza diciendo Riesco en una publicación de su Instagram. "Cuando lo hagáis y penséis que yo estoy encantada de ser el foco y ser "famosa" poner en Google cuántas exclusivas he dado yo y cuántas ha dado la otra y en cuántos realities hemos aparecido y en qué fechas se firmaron", continúa.

"También buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio donde yo no fui invitada pero ella posó junto a él y a su familia (ya había reconocido que estábamos juntos) y sonrió junto a su ex suegra callando a todos que había concedido una entrevista hablando de su ex marido y padre de su hija y sin decir nada a nadie", mantiene. "Yo mientras lloraba en casa viendo esas imágenes", zanja.

Un usuario ha comentado lo siguiente: "Poca vergüenza tiene esta tipa. Reportaje robado pactado en portada con este individuo. Utilizó como plataforma programas para dejar al amante en directo. La lío parda con el AS y presume de discreción y respeto. Ahora que nadie habla de ella. Jamacuco que te crió!", asegura.